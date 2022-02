Pedradas, lunas rotas y un jugador de Gremio al hospital en la previa del derbi de Porto Alegre en Brasil

Varios futbolistas del Gremio brasileño, entre ellos el paraguayo Mathías Villasanti y colombiano Jaminton Campaz, resultaron heridos este sábado cuando el autobús que los transportaba fue apedreado por hinchas del Internacional, su tradicional rival de Porto Alegre. "En este momento toda la atención está centrada en la situación del deportista Villasanti, que fue impactado en el rostro por una piedra, al igual que otros miembros de la delegación que están heridos", relató el Gremio en su perfil oficial de Twitter.

Repudiamos com veemência os atos criminosos sofridos na chegada da delegação ao estádio Beira-Rio. Casos como esse, que infelizmente têm se tornado corriqueiros no esporte, não representam aquilo que o futebol realmente significa.

Vídeo completo em: https://t.co/zJZicsdJj4pic.twitter.com/0sgKKCFn1s — Grêmio FBPA (@Gremio) February 27, 2022

"Ante la agresión cobarde y absurda sufrida por nuestra delegación, ya le comunicamos a la Federación Gaúcha de Fútbol -del estado de Río Grande do Sul- sobre la decisión de no disputar el clásico este sábado", agregó el Gremio. De acuerdo con el club, el centrocampista paraguayo sufrió "traumatismo craneano y contusión cerebral", además de un "trauma en el cuadril", pero los primeros exámenes indicaron que no tuvo fractura como se temía.

Nossa atenção neste momento está toda voltada ao atendimento do atleta Villasanti, atingido no rosto por uma pedra, a aos outros membros da delegação machucados. + pic.twitter.com/krbMoapiWi — Grêmio FBPA (@Gremio) February 26, 2022

Campaz, por su parte, presentó fuertes mareos, mientras que Thaigo Santos sufrió escoriaciones, de acuerdo con el presidente del club, Romildo Braz Júnior, quien informó de que el equipo presentó una denuncia policial del ataque y entregó artefactos, como piedras y palos, que quedaron en el autobús. El ataque, de acuerdo con los relatos dados por testigos a la Policía, ocurrió cuando el equipo pasaba frente a un parque donde estaba una centena de hinchas del Internacional, que oficiaría como local en el clásico por el Campeonato Gaúcho, el torneo regional de Río Grande do Sul.

Diante de agressão covarde e absurda sofrida por nossa delegação, já comunicamos à Federação Gaúcha de Futebol nossa decisão de não disputar o clássico Grenal neste sábado. + pic.twitter.com/ez2QlXXLPA — Grêmio FBPA (@Gremio) February 26, 2022

El presidente del Internacional, Alessandro Barcellos, condenó la actitud de los hinchas de su equipo y ofreció la colaboración del club para identificar a los autores del ataque contra su tradicional rival, que marcha líder del Campeonato Gaúcho con 17 puntos, 5 más que el "Colorado". La Policía de Río Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay, arrestó hasta el momento a dos sospechosos de haber protagonizado los hechos.

En cinco minutos debería comenzar el primer clásico entre Internacional y Gremio. El bus del equipo tricolor ha sido atacado y ha dejado varios heridos. Aseguran que no saltarán a la cancha. De momento, el partido se retrasa pic.twitter.com/Hd2UyrJNAF — Juan A. Lopesino (@lopesinoJA) February 26, 2022

El incidente ocurrió dos días después de otro ataque similar al autobús de un equipo de fútbol en Brasil. Dos jugadores del Bahía, de la ciudad de Salvador, resultaron heridos el jueves después de que el autobús del equipo fuera impactado por un artefacto explosivo, mientras se dirigían al estadio Arena Fonte Nova para un partido de la Copa do Nordeste ante el Sampaio Correa de Sao Luis. El artefacto alcanzó el autobús del equipo a su llegada al Fonte Nova, rompió el cristal de algunas ventanas e hirió a dos jugadores del plantel.

En la ciudad de Curitiba, en tanto, hinchas del Paraná invadieron este sábado la cancha para agredir a los jugadores de su equipo a 5 minutos del final en el partido que perdían por 1-3 ante el Uniao de Francisco Beltrao, pero los deportistas consiguieron resguardarse en los vestuarios. Con la derrota, el Paraná, uno de los tres clubes tradicionales de Curitiba y que ha disputado varias veces la Liga brasileña, descendió y jugará el próximo año la segunda división del Campeonato Paranaense, el torneo regional.