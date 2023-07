Messi pone en marcha la cuenta atrás para su final con la selección argentina

Leo Messi, que aterrizó este martes en el aeropuerto Fort Lauderdale Executive de Florida para comenzar su andadura en el Inter Miami, ha hablado tras su llegada en el programa 'Llave a la eternidad' de la TV Pública, donde admitió que, aunque no tiene concretada una fecha para dejar la selección argentina, "será en poco tiempo".

Messi ya está en Miami y será presentado este domingo El argentino ha aterrizado este martes en Estados Unidos, preparado para comenzar su nueva etapa con los de Tata Martino. La presentación está prevista para el domingo 16. 11 jul 2023 - 21:55

"Por lógica y por edad, será en poco tiempo, pero no sé exactamente cuándo. Pienso en el día a día y en disfrutar de todo esto que estamos viviendo", dijo el argentino. "Creo que va a pasar cuando tenga que pasar. Después de haber conseguido todo en este último tiempo, lo único que queda es disfrutar y, como siempre dije, Dios dirá cuándo será", agregó el actual campeón del mundo con su selección.

"Si no salía campeón del mundo, no estaría más. La selección para mí es lo máximo y hubo épocas que fueron muy malas para mí. Cuando estaba en mi mejor momento en el Barcelona, donde ganaba Champions, ligas, premios individuales... pero me tocaba ir a la selección, y sufría muchísimo y también lo sufría mi familia", añadió.

Messi será presentado este domingo en el estadio DRV PNK a partir de las 20:00h (hora local), y todo apunta a que el debut de Messi y Busquets con el Inter Miami será el 21 de julio en el partido del Inter Miami contra el Cruz Azul mexicano en la 'Leagues Cup'. El argentino Gerardo 'Tata' Martino, que ya entrenó a Messi en el Barcelona y en la selección albiceleste, dirigió el lunes su primera sesión como técnico del club.