Guardiola: "No entiendo que el Real Madrid tenga un día más de descanso"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que no entiende por qué el Real Madrid tiene un día más de descanso antes de la vuelta de semifinales de Liga de Campeones. Los 'Sky Blues' jugarán este domingo contra el Everton, mientras que el Real Madrid se enfrenta al Getafe en la noche del sábado.

"No lo entiendo, pero tengo que adaptarme. No puedo luchar contra el calendario. Es lo que hay", dijo Guardiola en rueda de prensa. "Estoy seguro de que la Premier League quiere ayudar a sus equipos. No quieren que estemos incómodos, pero es el calendario. Tienes que adaptarte. Hubiera preferido jugar el sábado, claro, pero, ¿qué voy a hacer. Tenemos un día más para recuperarnos para el Everton, pero un día menos contra el Real Madrid".