El drama de Pogba: Vuelve a ser titular más de un año después y se retira lesionado en el minuto 21

El francés Paul Pogba salió en la alineación inicial de la Juventus por primera vez en lo que va de temporada ante el Cremonese y por primera vez en general tras más de un año en el que las lesiones les han impedido estar a su mejor nivel; pero apenas duró 21 minutos sobre el terreno de juego, cuando una nueva dolencia lo apartó del encuentro, del que se retiró llorando y sin consuelo rumbo al vestuario.

Paul Pogba substituted in the 21st minute with another injury. ???? This was his first start in over a year. https://t.co/cNbuxYyrczpic.twitter.com/yAkV2oVLWf