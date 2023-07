La millonaria cláusula 'anti-Instagram' que el Dortmund ha impuesto a su nuevo fichaje

El Dortmund ha encontrado ya al sustituto de Jude Bellingham. El cuadro alemán se ha gastado 30 millones de euros por Felix Nmecha, procedente del Wolfsburgo, un fichaje que ha despertado mucha expectación de cara a esta temporada y para el futuro al tener solo 22 años. De hecho, el Dortmund le ha otorgado el dorsal 8, una muestra de la confianza que tienen en él.

Sin embargo, el Dortmund se quiere asegurar al máximo con el fichaje de Nmecha. Tanto, que han incluido una cláusula de penalización secreta en su contrato, que el medio Wolfsburger Allgemeine ha denominado "anti-Instagram" por su naturaleza. Y ojo, porque se trataría de una cantidad importante de dinero.

Some Dortmund fans are outraged by their club's interest in Wolfsburg forward Felix Nmecha, who has made headlines recently following a series of homophobic and transphobic social media posts.



Yet Dortmund CEO Hans-Joachim Watzke has defended the player ahead of a likely move. pic.twitter.com/h90e7q8W1F