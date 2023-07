El Nottingham Forest ha fichado al internacional con Suecia Anthony Elanga, procedente del Manchester United, por una cifra de traspaso no revelada.

El jugador ha cerrado un contrato que lo vinculará al club hasta el verano de 2028 y se convierte en el segundo fichaje de los "forest" en este mercado veraniego. Elanga, de 21 años, nació en Malmo, Suecia, donde creció y empezó a jugar al fútbol siguiendo los pasos de su padre, Joseph Elanga, que juagaba en el Malmo FF a la vez que Anthony desarrollaba su fútbol en las categorías inferiores.

Our second summer signing is here.



Welcome to #NFFC, @AnthonyElanga ??