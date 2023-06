El agente de Mendy critica a la madre de Mbappé: "Si tuviera un agente de verdad, ya estaría en Madrid"

Fayza Lamari, madre y representante de Kylian Mbappé, es casi igual de protagonista que su hijo. Hace 15 días, salió a la luz la carta que el jugador le habría hecho llegar al PSG explicando su intención de no renovar con el club parisino. Carta que provocó un ultimátum por parte del PSG: "o renuevas o te vas". Y detrás de todas las decisiones que va tomando el delantero, se encuentra Lamari, que quiere crear su propia agencia de representación, en la que quiere incluir a Achraf, amigo y compañero de Mbappé.

Una información que ha causado indignación entre algunos representantes de futbolistas, entre ellos, el representante de Mendy. Yvan Le Mée, agente del lateral del Real Madrid, habló en el programa After Foot de RMC, y criticó duramente a Fayza: "Ser agente no es el trabajo de la madre de Mbappé.Ella no tiene la capacidad de actuar. Hay una realidad, tienes que hacer lo que sabes hacer. Yo quería hacer un restaurante pero no sé cocinar, pues no tengo que hacerlo".

Incluso se atrevió a afirmar que Kylian ya estaría en Madrid de no ser por su madre: "Está el de ‘yo cuido a mi hijo’ y está el de ‘ofrezco mis servicios a los 20, 30, 100 jugadores. Como agente, somos gente para hacer operaciones. Estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años ya estaría allí. Cuando no tienes los hábitos y costumbres, cuando hablas con un entrenador de un club histórico como alguien que conoces desde hace mucho tiempo, tal vez no funcione. No sé cómo manejar la situación para llegar allí. Todavía está en París y obviamente no parece estar feliz de estar allí".

También exigió una regulación laboral, con licencias obligatorias, para evitar casos como el de Fayza Lamari: "Para hacer operaciones para su hijo y otros jugadores, debería tener una licencia. Lo hablamos regularmente en el sindicato de representantes, obviamente. El que tiene la licencia negocia, hace las transferencias e interviene en el mercado y el que no la tenga no debería poder negociar. Otros son colaboradores y hacen tareas administrativas y no creo que ella le ponga los sellos en la oficina a Kylian".