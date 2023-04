Sigue este jueves en Tiempo de Juego desde las 20:30h. el Manchester United-Sevilla

El conjunto hispalense, el único superviviente español en la Europa League, buscará este jueves en Old Trafford un resultado que le acerque a las semifinales de su competición. Enfrente estará un Manchester United que en su periplo por el torneo ya ha dejado fuera a Barcelona y Betis en las dos rondas anteriores. Puedes seguir el partido en Tiempo de Juego desde las 20:30 horas con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y todo el equipo del programa.

Manchester United - Sevilla (21:00)

Rashford no jugará ante el Sevilla El delantero inglés, gran peligro del United, será baja en los próximos partidos por una lesión muscular. Rashord le hizo dos tantos al Betis en la ronda de octavos de final. 12 abr 2023 - 12:29

El Sevilla visita este jueves (21.00 horas) al Manchester United en la ida de los cuartos de la final de la Europa League, un duelo en el que los de Nervión intentarán hacer valer su idilio con una competición que han ganado en seis ocasiones para darse por fin una alegría tan necesaria como urgente, mientras que los 'Diablos Rojos',sin Marcus Rashford, querrán extender su condición de 'verdugo' de equipos españoles, tras 'cargarse' ya a FC Barcelona y Real Betis.

Después de la destitución de Jorge Sampaoli a finales de marzo, las aguas parecen bajar más calmadas en Sevilla de la mano de José Luis Mendilibar. Sin dudas en su modelo y estilo, el técnico vasco logró desde el primer minuto proporcionar a la plantilla hispalense de la frescura que demanda este tramo final de la temporada. De hecho, su debut en el banquillo se tradujo en triunfo (0-2) ante el Cádiz.

Sin embargo, en la última jornada no pudo pasar del empate (2-2) en casa frente al Celta, duelo en el que, a pesar de ser un equipo con una identidad reconocible, se le escapó la victoria en los últimos minutos por desconexiones que no pueden aparecer en Old Trafford para volver con vida a Sevilla.

Pero la ilusión del conjunto sevillista, que ya dejó por el camino a PSV y Fenerbahce en 'play-off' y octavos, respectivamente, no sin sufrimiento, es máxima para encarar otra eliminatoria en la que el objetivo será confirmar su cambio de rostro y nuevo rumbo. Así, en Nervión esperan que el partido en Mánchester suponga un punto de inflexión en su irregular temporada, para coger impulso de cara al tramo final del curso en el que se juegan mucho a nivel doméstico.

?? @Locampos15 por Pape Gueye, única novedad entre los 2?2? citados para viajar a Manchester. ??#UEL#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 11, 2023

El Sevilla viaja a Old Trafford a enfrentarse con el máximo favorito para levantar el trofeo con las bajas por lesión de Joan Jordán y 'Tecatito' Corona, además de la ausencia de Pape Gueye, sin ficha europea, por el que entra Lucas Ocampos. El portero de Mendilibar ha sido, hasta el momento, Dmitrovic, mientras que en defensa, ya podría tener minutos Marcao junto a Badé en el eje. Con Fernando recuperado, su acompañante en el doble pivote es una incógnita, con Gudelj mejor colocado.

En zona ofensiva, Mendilibar, que afronta su primer encuentro continental como entrenador, tendrá múltiples opciones con Bryan Gil, Lamela, Suso, Rakitic y Ocampos peleando por tres puestos. No habrá dudas en el 'nueve' hispalense, reservado a En-Nesyri, autor de 12 tantos en 2023, goleador en los dos partidos dirigidos por el de Zaldibar.

El United asusta menos sin Rashford

Los sevillistas, que han ganado solo uno de sus últimos ocho partidos fuera de casa y encadenan cuatro derrotas como visitantes en la Europa League, viajan al único estadio en el que han vencido en Inglaterra, en los octavos de Champions en 2018. Nunca han perdido ante los 'Diablos Rojos', pero la dinámica de estos frente a equipos españoles este curso es sobresaliente, ya que fue 'verdugo' de FC Barcelona y Real Betis en la competición.





Y es que los ingleses han olvidado por completo la zozobra de finales de 2022, cimentando su nueva y mejorada versión sobre su rendimiento en Old Trafford. Los 'Diablos Rojos' exprimirán ante el Sevilla su condición de local en la ida, después de que llegue al encuentro tras 24 partidos invictos en su feudo, sin perder desde octubre, cuanto cayeron ante la Real Sociedad en la fase de grupos.

El United no contará arriba con Marcus Rashford, autor de 28 goles y 8 asistencias este curso y que se perderá seguramente toda la eliminatoria por unos problemas musculares. Tampoco estarán disponibles Garnacho y Shaw, que no han completado a tiempo sus procesos de recuperación. Tal y como confirmó Erik Ten Hag, Martial será su 'nueve' ante el Sevilla, flanqueado por Antony y Sancho en los costados, y el trinomio Casemiro-Eriksen-Fernandes en la medular.

Posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez, Malacia; Casemiro, Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Sancho; y Martial.

Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Badé, Marcao, Acuña; Fernando, Gudelj, Ocampos, Rakitic, Bryan Gil; y En-Nesyri.

Árbitro: Felix Zwayer (ALE).

Estadio: Old Trafford.

Hora: 21.00

