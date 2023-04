Rashford no jugará ante el Sevilla

Marcus Rashford, delantero del Manchester United, no estará disponible este jueves para enfrentarse al Sevilla en la ida de cuartos de final de la Europa League. El delantero inglés, el jugador más en forma de Europa tras la disputa de la Copa del Mundo, sufrió una lesión muscular en el partido del fin de semana contra el Everton y no se ha podido recuperar a tiempo para enfrentarse al Sevilla este jueves en Old Trafford.

Según los exámenes a los que le ha sometido el club, Rashford se perderá 'varios partidos', por lo que es posible que tampoco esté disponible para la vuelta. El United confía en que esté disponible antes de que se acabe la temporada.

Rashford ha disputado esta campaña 47 partidos en los que ha marcado 28 goles y repartido 10 asistencias. Su hueco en el once lo ocupará Anthony Martial, que marcó este sábado al Everton, o Wout Weghorst, que lleva dos goles con el United este curso.

Luke Shaw se suma a la lista de bajas

El lateral izquierdo inglés también se perdera el duelo de este jueves ante los hispalenses. El defensa inglés sufre una lesión muscular desde el partido ante el Brentford

El técnico neerlandés, Ten Hag, confirmó en rueda de prensa que no estará disponible: "Estará de vuelta pronto, pero no estará este jueves", dijo el neerlandés en rueda de prensa, que también confirmó la baja esperada de Alejandro Garnacho. "Lo de Garnacho parece algo más grave".