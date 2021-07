Pedri, elegido 'mejor jugador joven' de la Eurocopa

El centrocampista de la selección española Pedri González fue reconocido este domingo como el 'mejor jugador joven' de la Eurocopa 2020 que terminó con el título de Italia, decisivo y MVP del torneo Gianluigi Donnarumma en la tanda de penaltis contra Inglaterra.

El equipo de observadores de la UEFA se fijó en el canario, quien, a sus 18 años, dio un recital a los mandos de España. Pedri fue especialmente elogiado ante Italia, en semifinales, donde hizo bien 65 de los 66 pases que dio durante 120 minutos.

??? Luis Enrique: "What Pedri has done in this tournament, at 18, no one has done. Not even Andrés Iniesta did that; it's incredible, unique."



UEFA's team of Technical Observers have named Pedri as their Young Player of the Tournament ??????#EURO2020 | #ESPpic.twitter.com/NDwfFoXt2O