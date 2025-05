Mario Suárez: "Si el Balón de Oro no se lo llevan Lamine Yamal o Raphinha, hablará todavía más de cómo se deciden estos premios"

Madrid - Publicado el 20 may 2025, 01:18 - Actualizado 20 may 2025, 01:20

Juanma Castaño entrevistó a Mario Suárez, ex futbolista del Atlético de Madrid y actual comentarista de televisión, para hablar sobre la actualidad del conjunto rojiblanco: "Al Atleti le pongo un 7-8 esta temporada. Sé que el objetivo del club es clasificarse para la Champions, pero como aficionado fue una decepción quedarte en un mes fuera de la lucha de las competiciones por las que podías luchar. No vamos a cambiar la forma de enfrentar los partidos; el Cholo cree en el fútbol de defender bien y sacar provecho de las pocas oportunidades que tenga y no le vamos a cambiar. El Atleti ha demostrado que defensivamente le falta talento a la plantilla y eso no es solo cosa de Simenone. Se han gastado 200 millones y están mal gastados porque lo han gastado en Gallaguer y Sorloth y en los partidos importantes han sido suplentes. Simeone va a seguir hasta que Miguel Ángel venda el club; a mi me encanta Luis Enrique”.

EFE MADRID, 18/05/2025.- El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez (i) celebra tras marcar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 37 de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Real Betis, este domingo en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/ Mariscal

Sobre una posible marcha de Griezmann, cree que seguirá una temporada más: “Estaba convencido de que se iba pero esta operación para alargar un año más es para tener más margen salarial en el equipo americano”

Juanma Castaño le preguntó sobre qué fichajes debería hacer el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada: “El lateral izquierdo, el extremo izquierdo... aunque al Cholo no le gusta jugar con extremos y ha estado jugando Gallaguer, que no ha dado el rendimiento esperado y Baena saber jugar ahí, tiene pase y gol. Giuliano es el descubrimiento de la temporada pero es mas por insistencia que por talento".

EFE Alexander Sorloth celebra uno de sus goles en el Atlético de Madrid-Real Sociedad

Mario Suárez también se 'mojó' sobre quién debería ganar el Balón de Oro esta temporada: “Lamine Yamal, Raphinha y votaría a Pedri, pero no creo que esté en la terna. Si Lamine o Raphinha no ganan, hablará de cómo se deciden estos premios. No es algo con sentido común".

Por último, habló sobre la polémica jugada en la que Julián Álvarez tocó dos veces la pelota al tirar el penalti contra el Real Madrid en Champions League: "Me da igual que diera dos toques; la regla dice que si da dos toques, tiene que desviar la pelota y en este caso no cambia la dirección en ningún momento. Cuanto menos, es raro"