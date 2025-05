La clave para combatir la soledad emocional infantil: "Que nos reconozcan"

Publicado el 19 may 2025, 20:11

Hay algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que duele, y mucho: Los niños que se sienten solos, aunque estén rodeados de gente. "Mis padres trabajan muchísimo y le echamos de menos" o "no puedo pasar tiempo con mi madre y eso me produce tristeza", son algunos de los testimonios reales de estos niños.

Lo refleja el último barómetro de la infancia y la adolescencia de UNICEF: Un 34% de los menores en España dice sentirse solo o sola con frecuencia o siempre. A diferencia de los adultos, no tienen las herramientas emocionales para gestionar lo que les está pasando. Tampoco las palabras para nombrarlo, y sufren esa soledad especialmente en sus hogares.

Uno de cada cuatro niños de entre 9 y 11 años se siente solo en casa

Hace unos días, varios centros de Maristas ibérica compartieron con su alumnado una encuesta y el objetivo era claro: saber cómo están, cómo se sienten, medir su bienestar emocional a través de preguntas sencillas pero muy reveladoras. El resultado fue contundente: Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa aunque esté acompañado.

Zuriñe Suárez Hurtado de Mendoza, miembro del Equipo Provincial de Protección del Menor de Maristas Ibérica, ha explicado en 'La Tarde' el motivo de esta encuesta: "Cuando nuestro equipo se pasa por todos los colegios, la reacción normal del claustro, como la de cualquier casa, es decir "esto aquí no puede pasar, esto no puede ser posible". Y dijimos, "vamos a comprobar si estos datos tienen su reflejo en nuestra realidad", indica.

Dentro de la encuesta, el equipo realizó una gran cantidad de preguntas: "Si cuando llegan a casa tienen a quién contarle un problema y encuentran la ayuda que necesitan, si creen que a sus padres les importan sus estudios, si alguna vez se han sentido solos aún estando rodeados de muchísima gente... Y uno de cada cuatro dijeron que eso les pasa a menudo", señala Zuriñe.

una llamada de alerta a la sociedad

Esta encuesta sorprendió, y mucho a los profesionales, que no esperaban estos resultados, y que consideran estos resultados una llamada de alerta para la sociedad: "La soledad es la puerta de entrada a millones de riesgos y a un desarrollo de estos chicos y chicas. Es un toque de atención, una alerta", explica Zuriñe. Por ese motivo, en cuanto se conocieron los resultados, los centros se pusieron en contacto con las familias. Maricarmen Calcerrada, directora del Colegio Santa María Maristas, indica que los padres se sintieron sorprendidos por la noticia: "Es duro que te llegue una carta del colegio diciendo que uno de cada cuatro niños se sienten solos y no es algo que pase fuera del colegio. Porque parece que estas cosas les pasan a otros, pero no a nosotros".

las necesidades de los más pequeños

En sus encuestas, los niños muestran que echan en falta la implicación de sus padres. No una mayor implicación, no solamente una presencia física, sino un contacto, que les hagan caso: "Ellos sienten que sus cosas no son importantes. Lo que necesitan es tiempo de calidad con sus padres. Que se sienten con ellos a escucharles", indica Maricarmen.

¿Qué pueden hacer los padres?

María José García es madre de una niña de 10 años que participó en la encuesta, y recientemente formó parte del taller online que impartió Zuriñe para hablar de este tema. A ella lo que más le removió durante estas sesiones fue "que pueda ser tu hijo el que se sienta solo aunque tú estés en casa. Te da miedo, sobre todo, no estar haciéndolo bien, ese sentimiento de culpa que a veces tenemos, no puedo estar en todos sitios a la vez", le cuenta a Pilar García Muñiz.

La gran pregunta es: ¿Qué pueden hacer los padres para estar más presentes en las vidas de sus hijos? El secreto para Zuriñe Suárez está en reivindicar lo normal: "Sentarnos a la mesa a cenar, cambiar la forma de hacer las preguntas, plantear la pregunta y también contarles. Creo que la clave también de que sepan que sus padres estamos presentes es que nos reconozcan como personas, con nuestros días buenos, nuestros días malos, porque también somos un modelo. Que vean ese lado humano de sus padres. Creo que eso es clave para que haya una conexión emocional", indica Zuriñe.