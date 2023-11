Sigue en directo Tiempo de Juego desde las 18:30 con el Shakhtar - Barcelona y el Atlético - Celtic

La 4ª jornada de la Champions League arranca con dos partidazos que enfrentarán a Dortmund y Newcastle y al Shakhtar contra el Barcelona a partir de las 18:45 horas. El equipo catalán busca sellar su clasificación para octavos de final y terminar con la maldición que arrastran desde hace dos temporadas. El otro equipo español que juega mañana su partido es el Atlético de Madrid. Los de Simeone se enfrentarán al Celtic en el Metropolitano tras el empate en Glasgow contra el equipo escocés. El equipo madrileño necesita puntuar para evitar sustos y clasificarse para la siguiente ronda de la máxima competición europea.

El Barcelona tiene este martes ante el Shakhtar Donetsk la primera oportunidad de sellar matemáticamente el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, que pasa por sumar por lo menos un punto en Hamburgo, si bien los de Xavi no solo quieren vencer para afianzarse como líderes del grupo H, sino convencer con su juego.

El Volksparkstadion de Hamburgo, donde el equipo ucraniano disputa todos sus partidos como local en la competición europea debido a la guerra en su país, se llenará para recibir al equipo azulgrana, que puede certificar su clasificación para las eliminatorias de la máxima competición europea tres años después de la última vez.

Con todo, el técnico de Terrassa espera que el duelo contra la Real sea un punto de inflexión para crecer colectivamente con vistas a las próximas semanas. Y el encuentro contra el Shakhtar -que en Montjuïc (2-1) llegó a discutirle la victoria al Barça en los últimos minutos- parece ideal para que el grupo recobre sus sensaciones.

Será un buen momento para que Pedri, Lewandowski o Raphinha empiecen a acumular minutos después de superar sus respectivas lesiones. En el Reale Arena, el canario jugó media hora y oxigenó a su equipo en los últimos minutos, mientras que el polaco pasó desapercibido en los cerca de 60 minutos que estuvo en el césped.

El Barcelona ha viajado a Hamburgo sin los lesionados Frenkie de Jong y Sergi Roberto para medirse a un rival con pocas opciones de seguir adelante en Liga de Campeones pero con ganas de no defraudar a los más de cincuenta mil aficionados que ya han comprado sus entradas para disfrutar del partido.

El Shakhtar es tercero en su grupo de Liga de Campeones a seis puntos del Barcelona y a tres del Oporto, con los que tiene, además, la desventaja de haber perdido en sus dos duelos directos. Los ucranianos tendrán, por tanto, muy difícil conseguir uno de los dos puestos que dan derecho a pasar a octavos, y tratará de defender el tercer puesto para poder seguir jugando en la Liga Europa o la Liga Conferencia.

El Atlético de Madrid asume un partido crucial contra el Celtic, avalado por su momento en el Metropolitano y enfrentado con sus miedos, contra el intenso rival escocés, pero también contra sí mismo cuando surge delante suyo cualquier desafío reciente en la Liga de Campeones, en la que este martes define su futuro.

Segundo de su grupo con 5 puntos, uno por detrás del Feyenoord, uno por delante del Lazio y cuatro por encima del Celtic, el panorama del cuarteto cambia radicalmente entre una victoria u otro resultado en este momento: si vence divisará la clasificación a un triunfo o incluso un empate más. Si pierde o iguala puede meterse en un lío más que inquietante.

Es consciente de todo eso el Atlético, aún pendiente de liberarse definitivamente en esta competición, en la que, últimamente, no está a la altura que se le presupone, aunque aún está invicto en esta edición y aún depende de sí mismo para lograr el pase, siempre que se imponga este martes al Celtic, que se lo juega a todo. Si pierde y el Feyenoord gana, el equipo escocés quedará ya eliminado.

Que el Celtic fuera capaz de empatar en casa hace un par de semanas contra el Atlético ya fue una gran sorpresa y alegría para los escoceses, pero que puedan sacar algo positivo en su visita al Metropolitano lo sería aún mayor.

Sus registros en la liga, diez triunfos en doce encuentros y un cómodo liderato, son una simple anécdota cuando juega en la Champions y el Celtic pasa de ser un dominador, como en Escocia, a ser un dominado, como le ocurre en Europa.

