Herrera: "Lambán dice que no vale tirar por la borda principios fundamentales de la política por un gobierno"

Carlos Herreraanaliza la actualidad de este miércoles en el que elogia la decisión de Lambán de no acudir al Senado para abstenerse de votar por la ley de amnistía.

"Me gustaría fíjense comenzar esta reflexión hablando de una persona y de un gesto que puede ser irrelevante para la aritmética de la política, pero es un aldabonazo moral frente a la política sin principios, sin escrúpulos que ha instalado en España este aventurero llamado Pedro Sánchez. Y yo me refiero a Javier Lamán. Es el líder del PSOE en Aragón, ha sido uno de los varones regionales socialistas que perdieron el poder en las elecciones autonómicas de hace un año gracias a las cesiones de Sánchez al independentismo y es senador.

"Como sabrán está enfermo, en proceso de recuperación, de tratamiento, hace poco estuvo con nosotros aquí en la radio. Ayer no asistió a la sesión del Senado en la que se aprobó el veto a la ley de la amnistía. Lambán podría haber dicho que no iba y tendría razones, por la enfermedad por el tratamiento al que está sometido, muy intensivo, pero no ha querido hacerlo. Envió una carta a su grupo explicando las razones de su ausencia y explicó que no votó con su grupo porque hacerlo sería una deslealtad consigo mismo".

"Lambán no puede votar una ley que a su juicio vulnera la igualdad de los españoles ante la ley, quiebra la separación de poderes, socava la autoridad moral y política del Estado frente a la independencia. Yo les puedo explicar aquí todos los días -y de hecho lo hago o intento hacerlo- la perversión de la ley de la amnistía, que es una ley de impunidad judicial para una casta política".

"Lección de dignidad"

"Puedo hablarle de sus fallos jurídicos de los fallos constitucionales, del carácter divisivo, del origen corrupto de esta ley, pero no hay nada más ilustrativo que esta imagen de un hombre, quebrado físicamente, pero con la energía y la fuerza moral suficientes para dar una lección de dignidad, en la más absoluta soledad. Ser capaz de decir no a la disciplina de partido convertida en un caudillismo amoral".

"Javier Lambán en realidad sigue diciendo lo que todos los socialistas, incluido Pedro Sánchez, decía hace unos meses. Pero por ahora es el único que mantiene la coherencia en un asunto medular de la política española. Lo que dice Lambán es que no vale tirar por la borda principios fundamentales de la política por mantener un gobierno que ni siquiera es un gobierno, es una banda. Porque una de las paradojas de esta ley de amnistía es que va a ser aprobado por un parlamento que es incapaz de aprobar cualquier otra ley, ni siquiera los Presupuestos Generales del Estado. Y la única ley que va a aprobar es la que suscita el rechazo frontal de la mayoría de los españoles".

"El voto del Senado que se aprobó ayer es la prueba evidente de la división que produce el texto, pero también del impacto corrosivo de esa ley sobre la arquitectura institucional del país".

"Tenemos al Senado y al Congreso enfrentados, a la Fiscalía en llamas, a las asociaciones de jueces denunciando en Europa su carácter abusivo y todo por los siete votos que necesita este tipo para ser presidente. Ese tipo se llama Pedro Sánchez".

"Claro el veto del Senado ayer lamentablemente no para la ley. En 15 días previsiblemente la mayoría del Congreso la aprobará definitivamente. Es verdad que con que cinco o seis diputados del PSOE -como Lambán- se quitarán de en medio, votarán que no o mostraran su oposición a esa ley, la ley no saldría adelante, pero no lo van a hacer, porque el ejemplo digno de Javier Lambán no es frecuente, no prolifera en las filas del PSOE".

"También habrá recursos ante el Constitucional y los magistrados tendrán que decidir si se ponen al servicio de los intereses políticos de Sánchez o de la Constitución que juraron defender, seguramente harán lo primero, pero alguno podría mirarse en el espejo de dignidad de Lambán".

"La aprobación de la amnistía además se produce en medio de la resaca de las elecciones del domingo en Cataluña con un debate bizantino sobre si el procés está vivo o liquidado".

Movilización para el 26

"Ayer Alberto Núñez Feijóo advirtió que frente a la euforia de estos días, los precedentes de toda la política de Sánchez, invitan a desconfiar de cara a un futuro medio plazo. Feijóo es de los que opina que el pacto entre Sánchez y Puigdemont se mantiene de fondo y afecta gravemente al conjunto de la sociedad española, por eso ha pedido una movilización el próximo día 26, cuatro jornadas antes de la probable aprobación de la amnistía".

"Pero bueno ayer en el Senado durante el debate sobre la ley de amnistía, los socios de Sánchez, que a su vez son rivales de Illa en Barcelona mantuvieron el discurso, después de la amnistía el referéndum.Y el gobierno de este moderado Pere Aragonés aprobó un decreto en su último aliento para legalizar la rebeldía del independentismo frente a la sentencia del Constitucional que obliga a ofrecer el 25% de las horas lectivas en castellano":

"Sánchez anunció ayer una comparecencia para la semana que viene en el Congreso donde va a hablar de todo, de los negocios de su mujer, del reconocimiento de Palestina, de Gibraltar y de los resultados de Salvador Illa en Cataluña. Y Sánchez prepara esa comparecencia como el lanzamiento de la campaña electoral para las europeas y lo que posiblemente pueda venir después en función de esos resultados y en función de cómo vayan las negociaciones en Cataluña. Ya veremos cuántos apoyos encuentra entre sus socios parlamentarios", ha concluido el comunicador.

