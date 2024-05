Comienzan los movimientos de mercado en torno al Granada CF

El central Insúa, procedente del Sporting, puede ser la primera incorporación para la plantilla del Granada de la próxima temporada. Se trata de un central de 30 años formado en la cantera del Depor, con el que debutó e Primera División. Después estuvo en el Leganés y el Huesca e incluso tuvo una aventura internacional en la Bundesliga, donde firmó por el Schalke, aunque solo disputó un encuentro. Esta temporada ha sido habitual en el conjunto dirigido por Miguel Ángel Ramírez y el deseo del conjunto asturiano podría ser su renovación, pero la oferta del Granada parece más tentadora.

Granada – Rayo Vallecano

El Granada juega este miércoles (19,30 h.) en Madrid. Aunque para Sandoval volver a Vallecas tiene un carga emocional importante, el equipo que oponga al Rayo tendrá bajas y ausencias significativas. En la portería actuará el hasta ahora suplente, Marc Martínez, Uzuni no forzará y ni siquiera ha viajado y Jozwiak esta lesionado. En la expedicion ha viajado un futbolista del filial, Rodelas, que podría debutar con el primer equipo. Se trata de un extremo.También podrían tener minutos jugadores no habituales en el once. En definitiva, un equipo de circunstancias. El rival del Granada tratará de certifricar su permanencia en la categoría y en teoría se juega más en este partido.

