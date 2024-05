Dos años de la Copa del Rey del UMA Antequera: Del éxito al abandono de la Universidad de Málaga

Hace solo 2 años acaparaban portadas de diarios locales, nacionales e incluso de medios de comunicación extranjeros. Un equipo de segunda división, compuesto por muchos jugadores universitarios y, por tanto, amateurs, lograban la gesta de proclamarse campeones de la Copa del Rey. El UMA Antequera hacía historia en el Olivo Arena y conseguía una proeza nunca jamás vista, noquear a cuatro equipos de primera división y hacerse con el título de campeones de la Copa del Rey tras derrotar en la gran final al Viña Albali Valdepeñas por 3 a 2. Los reconocimientos no se hicieron esperar, medallas, trofeos, galardones. Todos querían salir en la foto. Dos años después de ese 15 de mayo de 2022, nadie sale ya en la foto. A pesar del trabajo deportivo que se sigue haciendo, el UMA Antequera afronta un futuro incierto sin el respaldo de la Universidad de Málaga, tanto es así que desde el mes de febrero, este club que aspira a lograr un nuevo ascenso a la máxima categoría no tiene un lugar fijo para entrenarse. Claudio González Gallego, abogado, secretario y delegado del club, explica la actual situación que vive el club: "Ahora los únicos que damos la cara somos nosotros, jugadores y miembros del club".





FALTA DE APOYO

Jugadores y cuerpo técnico se han encontrado sin recibir la ayuda económica, problemas para tener un lugar de entrenamiento, son algunos de los problemas a los que se enfrenta el equipo. Cuando estallo el caso, en el mes de febrero, el UMA Antequera era el líder sólido de la segunda división, desde entonces, el club ha encadenado unos resultados más irregulares y ha perdido la primera plaza. Claudio González cuenta como han vivido esta situación: "Cuando la UMA decidió desvincularse de nosotros y no permitirnos el acceso a las instalaciones deportivas de la Universidad, hemos tenido muchos problemas para encontrar lugares para entrenar, a estas alturas de temporada, todas las instalaciones están ya ocupadas"





FUTURO INCIERTO

Sin el amparo de la Universidad de Málaga, el futuro se presenta incierto para el club. Su intención es seguir llevando el nombre de la Universidad de Málaga, aunque eso no depende de ellos. Muchos de los jugadores y empleados del club siguen perteneciendo a la universidad y no quieren perder esa esencia, aunque no cuente con su apoyo. Claudio González explica por donde pasa el futuro de la entidad: "Contamos con el apoyo del ayuntamiento de Antequera y Málaga, también de la Junta de Andalucía y la Diputación y de un clúster de empresas. El problema es el poco margen de maniobra que hemos tenido después de la desvinculación de la UMA".

Aunque no se consiguió el ascenso directo, el UMA Antequera quedó segundo de la fase regular y a partir del 25 de mayo comenzarán los play off de ascenso ante el Full Energía Zaragoza. Un ascenso a la máxima categoría, allanaría el camino para el nuevo club: "Es lógico que un ascenso nos haría recabar más apoyo y que los patrocinios fueran más atractivos. Los que estamos en el club no concebimos una desaparición".





15 de mayo de 2022, un equipo malagueño hacía historia, el UMA Antequera, dos años después no sabe donde entrenará mañana ni que pasará cuando acabe la temporada.