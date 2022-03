El ACCS francés de Ricardinho reemplazará al Tyumen ruso en la Final Four de la Champions de fútbol sala

La UEFA confirmó este miércoles que el ACCS Asnières Villeneuve 92 francés será el sustituto en la 'Final a Cuatro' de la Liga de Campeones de fútbol sala del Tyumen ruso, que no puede jugar por la sanción a los clubes de su país por la invasión de Ucrania.

El equipo parisino, en el que milita el portugués Ricardinho y que juega en la Segunda División tras descender por problemas económicos, había finalizado segundo en su grupo de la Ronda Elite tras el conjunto ruso y ahora se une al Barça y a los portugueses Sporting CP y Benfica.

UEFA has confirmed that @ACCSFutsal will take part in the #UCLFutsal finals in Riga on 29 April & 1 May



Draw: 11:30 CET, 7 April (Nyon)