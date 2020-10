La etapa del domingo de la Vuelta a España no acabará en el Tourmalet

La Vuelta Ciclista a España no cruzará finalmente a territorio francés. La organización ha anunciado este jueves la modificación de la sexta etapa, que se va a disputar el domingo 25 de octubre, y que iba a finalizar en la cima del mítico Tourmalet. El Covid-19 y las medidas tomadas por Francia para evitar su expansión por el país han impedido que se dispute como estaba previsto la jornada y ha obligado a La Vuelta a buscar una alternativa como ya ha tenido que hacer también el Giro de Italia.

���� #LaVuelta20 no cruzará a Francia. La etapa 6 saldrá de Biescas y terminará en Aramón Formigal



���� #LaVuelta20 won't enter France. Stage 6 to start from Biescas and finish atop Aramón Formigal