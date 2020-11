Carthy se corona en el Angliru; Carapaz aprovecha una pequeña crisis de Roglic para recuperar el liderato

El ciclista británico Hugh Carthy (EF Pro Cycling) se ha coronado este domingo en la duodécima y etapa reina de la Vuelta a España, disputada entre Pola de Laviana y el Alto de l'Angliru sobre 109,4 kilómetros, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) ha arrebatado el maillot rojo al esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

