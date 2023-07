Carlos Rodríguez: "Es uno de los días más felices de mi vida"

Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) consiguió la victoria en la decimocuarta etapa del Tour de Francia y habló en el micrófono de Alberto Arauz: "Es uno de los días más felices de mi vida". El granadino se mostró "muy contento" afirmando que "es un sueño" haber conseguido esto y espera "seguir haciendo un buen Tour".

Antes de atender a 'Tiempo de Juego', también habló para los compañeros de RTVE.

El ciclista español afirmó que él solo pensaba en "hacer la mejor etapa posible" este sábado durante la decimocuarta jornada del Tour de Francia, "ya fuera a buscar el podio o no", su gran objetivo ahora tras vencer en la meta situada en Morzine Les Portes du Soleil.

"Yo iba a hacer la mejor etapa posible, ya fuera a buscar el podio o no. La verdad que no sé cuánto le habrá afectado la caída a Hindley, pero tampoco es una cosa que me guste. Porque si le he sacado el tiempo por haberse tocado, pues no me gusta conseguir las cosas así", declaró Rodríguez a RTVE después de su victoria.

El andaluz ganó esta decimocuarta etapa de la 'Grande Boucle' en su 110ª edición, con salida en Annemasse y que vivió una caída masiva en los primeros kilómetros. "Así que desearle una buena recuperación, yo simplemente me he centrado en hacer la mejor etapa posible y ojalá que tengamos una bonita lucha hasta París", indicó Rodríguez.

"La verdad que estoy muy contento y espero que siga yendo así", dijo el granadino, que además se puso tercero provisionalmente en la clasificación general. "La verdad que ha sido un día de sufrir desde el principio, pero ha merecido la pena. He conseguido la victoria y todavía ni me lo creo. Yo creía que no iba a ser posible y, bueno, lo he podido conseguir gracias al trabajo de todo el equipo", subrayó.

"Han estado de 10, no solo hoy sino todos los días; y, si no fuera por ellos, esto no hubiese sido posible. Me he centrado en hacer la mejor carrera posible, la verdad que las sensaciones al principio no han sido las mejores y también he tenido un pinchazo justo antes de empezar el Col de la Ramaz, que he empezado con bastante desventaja", relató.

"Pero bueno, con suerte no me ha pasado mucha factura y luego en el Col de Juox Plane la verdad es que la sensación ha sido bastante buena. Me he centrado en hacer la mejor subida posible. Y lo mismo en el descenso, en ir a tope hasta la meta e intentar sacar la máxima ventaja posible", describió Rodríguez finalmente.