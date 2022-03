Van Aert, duda para el Tour de Flandes por enfermedad

El belga Wout Van Aert (Jumbo Visma), uno de los grandes favoritos para el Tour de Flandes del próximo domingo, es seria duda para tomar la salida en el segundo 'monumento' de la temporada después de no poder participar este jueves con su equipo en el reconocimiento del recorrido al no encontrarse en buenas condiciones físicas.

???? #RVV22



Wout van Aert is not feeling well, so he will not join the Tour of Flanders recon. His participation in the Tour of Flanders is unlikely. pic.twitter.com/dxsZvPrWSh