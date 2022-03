La Unión Ciclista Internacional se va a unir al COI contra Rusia

El deporte da la espalda a Rusia. Según informa Heri Frade, la Unión Ciclista Internacional se va unir a la dirección del Comité Olímpico Internacional contra Rusia prohibiendo competir a sus selecciones suspendiendo las licencias de equipos, las pruebas y los patrocinios de aquel país.

La UCI expresa así su gran preocupación por la situación en Ucrania y condena enérgicamente la agresión de los gobiernos ruso y bielorruso. Asimismo, los ciclistas rusos y bielorrusos que corren para equipos comerciales de otros países podrán competir, según apunta Heri Frade.

