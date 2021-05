Tom Dumoulin volverá en la Vuelta a Suiza; La M.O.D.A pondrá música a LaVuelta; Gibbons gana el Trofeo Calvià

El ciclista sudafricano Ryan Gibbons (Team Emirates UAE) se ha proclamado este jueves vencedor del Trofeo Calvià de la Challenge Mallorca tras imponerse al sprint al francés Anthony Delaplace (Team Arkea-Samsic) en la meta situada en la localidad de Palmanova.

Ambos corredores consolidaron una escapada en la que llegaron a tener 2,24 minutos de ventaja sobre el pelotón, que afrontó un recorrido de 168,7 kilómetros con seis puertos de montaña de segunda y tercera categoría y dos metas volantes.

En la fuga del día también participó el español Garikoitz Bravo (Euskaltel-Euskadi), pero se descolgó a 19 kilómetros de la meta. El belga Rune Herregodts llegó en la tercera posición y el español Jordi López (Kern Pharma) fue quinto en una jornada marcada por el viento y el calor. Este viernes se disputará el segundo trofeo -Serra de Tramuntana- con un trazado de 158,6 kilómetros.

El francés Christophe Laporte (Cofidis) ha sido el vencedor del Circuito de Valonia, prueba belga de un día disputada con salida y llegada en Charleroi y un recorrido de 194.2 kilómetros. Laporte, de 28 años, se apuntó la segunda victoria de la temporada después de la obtenida en la Estrella de Besseges. En esta ocasión en un desenlace al esprint por delante de sus compatriota Marc Sarreau (AG2R Citroën) y del neozelandés de 18 años Laurence Pithie (Continental Groupama-FDJ .

El belga Jordi Meeus (Bora Hansgrohe) se ha impuesto en la segunda etapa del Tour de Hungría disputada a través de 182,6 kilómetros entre Balatonfüred y Nagykanizsa, triunfo que le permite enfundarse el maillot amarillo de líder. Meeus (Lommel, 22 años), fue el más rápido en el sprint, ganando el pulso de la velocidad con un tiempo de 4h.03.55, por delante del italiano Alberto Dainese (DSM) y del alemán Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). El español David González (Caja Rural), se clasificó en la novena plaza.

El neerlandés Tom Dumoulin (Jumbo Visma), ganador del Giro 2017 y excampeón mundial contrarreloj, volverá a la competición, después de un periodo voluntario de descanso, en la Vuelta a Suiza que se disputará del 6 al 13 de junio.

