Pavel Sivakov firma por el UAE Team Emirates de Tadej Pogacar y Juan Ayuso

El ciclista francés Pavel Sivakov dejará el INEOS Grenadiers a final de temporada para firmar por el UAE Team Emirates de Tadej Pogacar y Juan Ayuso hasta 2026, con la intención de reforzar al equipo en etapas de media y alta montaña.

"Pavel Sivakov ha firmado un nuevo contrato con el UAE Team Emirates por tres años, hasta finales de 2026", anunció el equipo emiratí. Sivakov, de 26 años, cuenta con 4 victorias profesionales en su carrera, entre ellas la general del Tour de Polonia 2019 y la Vuelta Burgos 2022.

?? | We are delighted to announce the signing of @PavelSivakov ???? on a three-year deal.



Bienvenue, Pavel!



?? Read more: https://t.co/2IfdBLtye0#UAETeamEmirates#WeAreUAEpic.twitter.com/MFKXDZO11C