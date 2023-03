De Kleijn arrebata la Milán-Turín a Gaviria; Merlier repite triunfo en la Koerse

El neerlandés Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling) se impuso este miércoles al sprint, por delante del colombiano Fernando Gaviria (Movistar), en la 104 edición de la clásica italiana Milán-Turín, disputada entre Rho y Orbassano con un recorrido de 192 kilómetros.

En una llegada muy disputada, De Kleijn (Herveld, 28 años), alcanzó su sexta victoria profesional al aprovechar el buen trabajo de lanzamiento de su equipo, que le permitió ganar con un tiempo de 3h.59.01, a una media de 48 km/hora, por delante de Gaviria y del también neerlandés Casper van Uden (DSM). El español Jon Aberasturi (Trek Segafredo) se metió en el sprint, pero tuvo que conformarse con la novena plaza.

?? Fino all'ultimo metro! ?? Guarda l'ultimo chilometro della Milano-Torino presented by @CA_Ita 2023.

.

?? Until the very last metre! ?? Watch the last kilometre of the Milano-Torino presented by @CA_Ita 2023 #MilanoTorino@Livigno@TudorProCyclingpic.twitter.com/gZMwbtjiiP