El Jumbo-Visma abandona al completo la Vuelta a Suiza por culpa del coronavirus

El equipo ciclista neerlandés Jumbo-Visma confirmó que no tomará la salida este jueves de la quinta etapa de la Vuelta a Suiza debido al coronavirus, aunque no hizo público el número de casosni los afectados en sus filas.

"A pesar de todas las precauciones, el coronavirus se ha infiltrado nuevamente en el equipo. En interés de la salud de los corredores y del personal y para proteger el pelotón y la carrera, la dirección médica y deportiva de la formación consideran que retirarse de la carrera es la decisión más sabia. La decisión se tomó en consulta con la dirección de carrera", explicó el Jumbo-Visma en un comunicado.

???? #TourdeSuisse2022



Team Jumbo-Visma will not appear at the start of the fifth stage of the Tour de Suisse today.



Despite all precautions, corona has crept into the team again.