Jerome Pineau carga contra Armstrong: "El mayor bandido del deporte"

Lance Armstrong y Jan Ullrich concedieron hace días una entrevista a Zeit Magazin en las que desglosaron los principales motivos de su gran relación dentro y fuera de la competición. Esta entrevista generaron mucha polémica por las declaraciones de ambos deportistas sobre sus compañeros de profesión, a pesar de tener una carrera manchada por los casos de dopaje de ambos ciclistas: "Ullrich y yo éramos los más grandes del ciclismo en una generación de mierda".

Ante estas declaraciones, Jerome Pineau, exclicista francés que compartió circuito con Amstrong y Ullrich, ha hablado en RMC y ha cargado contra los dos exdeportistas, pero sobre todo contra el americano: "Es un espectáculo, siempre ha sido así con Armstrong. Ha sido más tramposo que todos, nos jodió a todos, era tiránico con sus compañeros y grosero con el pelotón".

Pineau también afirmó que Amstrong estaba 'por encima de todas las leyes' y que uno de los motivos de su éxito es la compra total del sistema de competición: "Ha arruinado a generaciones enteras de las que he formado parte. Puede que tuviera talento, pero tiranizó a todo el pelotón. Todo el sistema político y deportivo estaba de su parte", afirmó el francés.

Por último, Jerome Pineau aseguró que Lance tenía a todas las autoridades metidas en el bolsillo y le lanzó un duro mensaje al americano: "El ciclismo no merece personas como tú. ¡No digas que tú has pagado por los otros! ¡No hemos sido todos como tú! No entiendo cómo puede hablar así, es escoria. Ha hecho trampas toda su vida".