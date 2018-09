Geraint Thomas, ganador del Tour, renueva tres años con el Sky

El galés Geraint Thomas, ganador del Tour de Francia, ha renovado por tres años su contrato con el Sky, según ha anunciado la escuadra británica.

Thomas, de 32 años, en declaraciones publicadas por la web del equipo, se mostró feliz tras firmar la ampliación de su compromiso con el Sky hasta 20121.

"Estoy contento de renovar con el Sky, donde he disfrutado de una gran trayectoria, especialmente los últimos meses que han sido una locura. Aquí estoy muy bien y me entusiasma lo que está por llegar", destacó.

El corredor galés llegó al equipo en 2010 en él si siente "como en casa". "Me siento como en casa con el equipo. Conozco a Dave Brailsford -director del equipo- desde los 17 años, así que es genial seguir trabajando junto a él y el resto del equipo", señaló.

Thomas se refirió a todos los seguidores que le han apoyado durante toda su trayectoria. "Su apoyo ha sido fenomenal y crece año tras año, son los mejores seguidores que puedo tener. No puedo hablar lo suficiente de ellos, tanto en términos de su apoyo cuando estamos en las carreras como a través de las redes sociales. Me han respaldado en cada paso del camino".

Thomas se impuso este año en el Critérium del Dauphiné en junio y luego se llevó la victoria en el Tour de Francia. Se convirtió en el primer galés en ganar el Tour y el tercer británico, después de Bradley Wiggins y Chris Froome.

El director del Sky, Sir Dave Brailsford, cree que Thomas continuará fortaleciéndose con el equipo en los próximos años, "Lo que Geraint ha logrado con este equipo es extraordinario. Es una historia brillante. Ha estado con nosotros desde el comienzo del equipo y continúa desarrollándose y mejorando año tras año. Ha trabajado incansablemente durante mucho tiempo para mejorar. Ha hecho sacrificios para llegar a la cima del deporte, y ha demostrado su valía".

