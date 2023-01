Fallece el exciclista Lieuwe Westra

El exciclista neerlandés Lieuwe Westra ha muerto este sábado a los 40 años en su país tal y como confirmó su biógrafo en sus redes sociales. El excorredor llevaba años luchando contra una depresión y finalmente "falleció el sábado por la tarde. Peleó consigo mismo en los últimos años y perdió".

Profesional desde 2006, arrancó su carrera en el modesto Krolstone después de destacar en la categoría juvenil. Apodado 'La Bestia' por su potencia, militó en la máxima categoría del ciclismo en los conjuntos Vacansoleil y Astana llegando a ganar etapas en la París-Niza, la Volta a Cataluña y el Dauphiné, dos campeonatos holandeses de contrarreloj y siendo clave en el Tour de Francia conquistado en 2014 por Vincenzo Nibali.

Aquejado de una depresión colgó la bicicleta en 2017 en el equipo belga Wanty-Gobert y posteriormente confesó haberse dopado y tomado cortisona varias veces en una entrevista con L'Equipe: "Hice que me hicieran certificados médicos con el pretexto de una lesión falsa, por ejemplo una inflamación de una rodilla. Me inyecté para correr más rápido, para obtener dinero. La gente dice: '¿Por qué usa Tramadol? ¿Por qué un inhalador? No tiene asma'. La respuesta es simple: porque está permitido y porque quieres rendir mejor. Y porque si no lo hago yo, lo hará otro. Eso es lo que piensa un ciclista".