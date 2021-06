Bissegger gana el sprint de la fuga bajo la lluvia; Van der Poel mantiene el liderato

El ciclista suizo Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) ha ganado la cuarta etapa del Tour de Suiza, disputada entre Sankt Urban y Gstaad sobre 171 kilómetros, imponiéndose bajo la lluvia a sus compañeros de la fuga siendo agresivo mientras que el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) sigue líder.

En una etapa de transición, todavía más por las inclemencias climáticas con cierto frío y lluvía constante en la parte final, Bissegger rompión con la neutralidad suiza y fue incisivo en sus intentos de triunfo, hasta lograrlo en el sprint final.

After 2nd place in the TT, today Stefan Bissegger (@EFprocycling ) won stage 4 in Gstaad?? @aka_muni@Vaudoise_de@Vaudoise_fr@searchch@PrimeoEnergie@supersapiensinc@GstaadTourismuspic.twitter.com/4hAOKRAmE1