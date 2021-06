Apartan a Vinokourov de la dirección del Astana a dos días del inicio del Tour de Francia

El kazajo Alexander Vinokurov fue apartado de la dirección deportiva del equipo Astana, que él mismo creó en 2006, a dos días del inicio del Tour de Francia. La decisión sobre el carismático director, uno de los rostros más conocidos de la caravana ciclista, fue confirmado por el propio Astana, que alegó "motivos personales".

Statement: Alexandr Vinokurov to step down as Sports Team Principal



More ?? https://t.co/E9K0x4jQkapic.twitter.com/Nw1GFrvQfO