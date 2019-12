El Barça pasa a la final de la Copa Asobal

El Barça cumplió con el guión y logró el pase a la final de la Copa Asobal al ganar 39-30 a un Ademar de León que mostró una total disposición y que plantó batalla, con un juego organizado en todas las facetas pero que resultó insuficiente para contrarrestar la calidad de los jugadores azulgranas.

El cuadro catalán dejó claro que no salía a especular, sino a amarrar el partido desde el primer minuto, e impuso un ritmo vertiginoso al juego, comandado por Entrerríos, para sorprender a un Ademar de León con un parcial de 4-1 que obligó a Manolo Cadenas a solicitar el primer tiempo muerto en el minuto 4.



No pudo hacer más el Ademar de León que, aunque nunca bajó los brazos, finalmente no consiguió parar el torbellino del Barcelona, que añade otra final más a su ya extenso palmarés.



�� #30CopaASOBAL

�� Semifinal 1

�� Final@FCBhandbol 39 ⚔️ @ADEMARLEON 30



�� El conjunto azulgrana accede a su 21ª Final de la Copa ASOBAL y buscará mañana su 15° título��



¡Enhorabuena!���� pic.twitter.com/lTGRYJzOr8 — ASOBAL (@ASOBAL) December 14, 2019

FICHA DEL PARTIDO



39 - Barça (22+17): Möller (Pérez de Vargas, ps), Entrerríos (4), Ariño (4), NGuessan (-), Aleix Gómez (4,2p), Mem (6), Fábregas (6), Petrus (1), Sorhaindo (2), Palmarsson (1), Cindric (6), Víctor Tomás (1), Dolenec (2), Álex Pascual (-), Andersson (2).

30 - Abanca Ademar León (17+13): Patotsky (1) (Slavic, ps), Marchán (1), Mario López (2,1p), Carou (3), David Fernández (8), Jaime Fernández (1), Mosic (2), Lucin (3), Feutchmann (1), Carrillo (3), Juanjo Fernández (3), Pérez Arce (2,1p).

Parciales cada cinco minutos: 5-1, 7-5, 12-8, 15-12, 19-14, 22-17 (descanso); 25-21, 28-22, 30-24, 33-26, 36-30, 39-30 (final).

Árbitros: Antonio Merino Mori y Francisco Javier Moyano Prieto (Federación castellanoleonesa). Excluyeron dos minutos a Cindric (m.18), del Barça, y Donlin (m.22), del Ademar de León.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera semifinal de la Copa Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante unos 1.500 espectadores