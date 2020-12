El Granollers no resuelve y el Nava lo aprovecha

El Fraikin Granollers no pudo cerrar el año con una victoria. Los de Antonio Rama sumaron un punto ante un Viveros Herol Nava, que luchó hasta el final y logró empatar in extremis 32-32. Los vallesanos dominaron todo el encuentro con diferencias cortas, y no supieron resolver el partido en los últimos compases, eso lo aprovechó un aguerrido Nava.

- FICHA DEL PARTIDO:

32 -Fraikin BM Granollers (17+15): Sastre (p), Salinas (1), Valera (4), Álex Márquez (4), Franco (3), Martínez (2) y Antonio García (4)- siete inicial-; Guàrdia (ps), Gurri, Edgar (1), Lancina (1), Marc García, Chema Márquez (8), Armengol, Gassama (3) y Rey (1).

32 -Viveros Herol BM Nava (15+17): Patotski (p), Mota (4), Rosales, Da Silva (3), Villagrán (1), Alonso (5) y D’Antino (5)- siete inicial-; Pescador (ps), Seabra, Pérez (7), Marugán (1), Simenas (5) y Herranz (1).

Árbitros: Andrés Peñaranda y José Antonio Yagüe. Exclusiones: Rey (2), Salinas y tarjeta roja para Antonio García y Chema Márquez para el Fraikin BM Granollers y exclusiones para Rosales, Seabra y Herranz para el Viveros Herol Nava.

Parciales: 3-3, 6-6, 10-7, 13-10, 14-14, 17-15-descanso-; 20-16, 23-19, 25-24, 29-27, 30-27 y 32-32-final.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Sacyr Asobal en el Palau d’Esports de Granollers a puerta cerrada.