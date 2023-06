Fallece un periodista durante la final de la Champions League de balonmano

Un periodista polaco que tuvo que ser atendido durante la final de la Liga de Campeones de balonmano, que enfrentó este domingo en Colonia (Alemania) al Kielce polaco y al Magdeburgo alemán, falleció, según informó la Federación Europea de Balonmano (EHF).

"La EHF lamenta la muerte de un colega de los medios de comunicación en la EHF FINAL4. Fue atendido médicamente en la segunda mitad de la final, pero lamentablemente falleció. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y parientes", señaló en redes sociales la EHF.

