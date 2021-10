El Barcelona aplasta al Pinheiros y jugará la final ante el Magdeburgo

El Barça se clasificó este jueves en Yeda para la final de la Super Globe -Campeonato del Mundo de Clubes- tras vencer en las semifinales al Pinheiros brasileño -campeón de Sudamérica- por 39-24 en un gran encuentro de los azulgranas, que pasaron por encima de su rival y con una gran actuación del meta argentino Leo Maciel (21 paradas).



De esta manera el Barça luchará el sábado, a partir de las 19:30 horas, por su sexto título de la competición frente al SG Magdeburgo alemán, actual campeón de la Liga Europa EHF y que superó al Aalborg danés, actual subcampeón de la Liga de Campeones, por 32-30 en un encuentro antológico del lateral izquierdo danés Michael Damgaard con 11 tantos.



El encuentro de este jueves fue un auténtico recital azulgrana con un juego de ataque demoledor y una solida defensa con el meta argentino Leo Maciel impecable (21 paradas). Además destacó el juego coral barcelonista, con once jugadores marcando ya en la primera mitad. anotaron trece de los catorce que salieron a pista.



El Pinheiros abrió el marcador por medio de Pillipp Seifert, su mejor hombre (0-1), pero fue un espejismo porque un parcial de 6-0, con Ludovic Fábregas demoledor ya abrió brecha (6-1, m.7).



El técnico paulista lucio Archivaldo intentó sin éxito que su defensa cerrase el centro, pero el Barça, aprovechando las situaciones de superioridad, era un vendaval (12-5,m.12) y Fábregas había anotado ya seis tantos y Ortega le daba descanso.



El equipo azulgrana, con el joven central esloveno Domen Makuc, marcando un ritmo muy alto, iba ampliando su ventaja (20-11, m.24) y ni las rotaciones del Pinheiros frenaban a la ofensiva azulgrana. Sólo una pequeña reacción por parte de Seifert lograba que se llegara con 23-16 al descanso.



En la segunda mitad, los brasileños salían en defensa 5-1 y cambiaban a su meta titular por Paulo Dos Santos, que evitaría una debacle aún mayor de su equipo con 8 paradas.



El Barça seguía a lo suyo y, tras un parcial de 7-0 (33-19, m.46), el Pinheiros volvía al 6-0 y Timothey N'Guessan llevaba a la máxima ventaja del partido (38-23, m.56). Todo estaba decidido desde hacia mucho.



FICHA DEL PARTIDO



39 - Barça (23+17): Leo Maciel; Aleix Gómez (5,2p), Mem (1), Fábregas (6), Thiagus Petrus (-), Lángaro (2), Ariño (4) -siete inicial-, Makuc (3), Frade (2), Ali Zen (3), Janc (5), Ángel Fernández (2), Richardson (3p), N' Guessan (2), Artur Parera (1) y Gonzalo Pérez de Vargas (p.s.).



24 - Pinheiros (16+8): Nascimento (Dos Santos, m.31 a 60); Edney Silva (2), Gabriel Silva (1), Freitas (2), Seifert (6), Ceccon (-), Da Silva (2), siete inicial, Perbelini (3), Benedito (1), Valadao (3), Lima (2), Kent (2p), Monte (-) e Inoue Lángaro (-).



Parciales cada cinco minutos:4-1, 9-5, 13-7, 16-10, 20-13, 23-16 (descanso), 26-17, 26-19, 32-19, 35-21, 37-23 y 39-24 (final).



Arbitros: Lars Horum (NOR) y Havard Kleven (NOR). Exclusiones: A Richardson (m.20), Frade (m.21 y 38) por el Barça y a Valadao (m.10 y 20), Seifert (m.25), Perbelini (m.27) y Silva(m.40) por el Pinheiros.



Incidencias: semifinal de la Super Globe 2021 disputada en el pabellón cubierto de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Yeda (Arabia Saudí) ante unos 1.500 espectadores.