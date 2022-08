Thomas Heurtel firma una declaración jurada para poder ir al Eurobasket con Francia

El jugador de la selección francesa de baloncesto Thomas Heurtel reconoció este martes que ha firmado un juramento en el que asegura que no será contratado por ningún club ruso, requisito impuesto por la Federación Francesa para poder disputar el Eurobasket de este verano (1-18 septiembre), tras la guerra que mantiene Rusia con Ucrania desde hace cinco meses.

El exbase del Real Madrid y Barça, que tenía un preacuerdo con el Zenit de San Petersburgo, explicó que sus agentes están "en contacto con varios clubes", pero no especificó qué equipos de la Euroliga se habían interesado por sus servicios. "Veremos qué pasa en el futuro", dijo Heurtel en una rueda de prensa celebrada este martes.

Preguntado sobre si firmó la declaración jurada solicitada por la Federación Francesa, respondió: "Sí, y lo sabéis". "De lo contrario, no estaría aquí". Además, Heurtel no quiso dar su opinión sobre este juramento que lo aparta del Zenit por el momento. "Lo firmé y punto", añadió el 'playmaker' de 33 años.

En cualquier caso, Heurtel no ha descartado un posible trasapaso a Rusia en un futuro próximo o incluso cuando finalice el Eurobasket. "Eso no es lo que dije", apuntó. "Dije que veremos a su debido tiempo qué haré la próxima temporada", añadió el experimentado jugador. Con el objetivo de evitar problemas derivados por la invasión rusa, la FederaciónFrancesa no convocará a ningún jugador que milite en equipos de Rusia -tanto para el Eurobasket, como para los Juegos Olímpicos de 2024- que se celebrarán precisamente en París.