Canadá tumba a la Eslovenia de Doncic y pasa a semifinales por primera vez

Canadá, 100 - Eslovenia, 89

Canadá logró el primer billete a semifinales de un Mundial de su historia este miércoles, tras acabar con la Eslovenia de Luka Doncic en el Mall of Asia Arena de Manila en un partido (100-89) igualadísimo que decidió un tercer cuarto abrumador de la selección norteamericana que dirige el español Jordi Fernández.

Estados Unidos se da un festín con una débil Italia; Serbia apaga a Lituania Estados Unidos aplastó a Italia (63-100) en un partido muy desigualado. Con 21 puntos de Bogdan Bogdanovic y una gran defensa Serbia derrotó a Lituania (68-87). 05 sep 2023 - 14:24

Ya están definidas las semifinales. Estados Unidos y Alemania por un lado; y Canadá y Serbia por el otro. Los canadienses exhibieron su superioridad en un tercer cuarto en el que fueron muy superiores (30-21) con su estrella, Shai Gilgeous-Alexander, desatado durante todo el partido, haciendo y deshaciendo a su antojo. El favoritismo de Canadá sigue aumentando partido tras partido.

El encuentro, más allá de dar un billete a las semifinales, tenía un atractivo muy especial. El duelo entre el propio Shai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic era uno de los más esperados en el Mundial, dos líderes de sus selecciones que tendrían que dar la mejor versión de sí mismos para anular la del otro. Y no defraudaron. Shai acabó con 31 puntos, Luka con 26.

CANADA ARE GOING TO THE SEMI-FINALS ??#FIBAWC x #WinForCanada ???? — FIBA Basketball World Cup 2023 ?? (@FIBAWC) September 6, 2023

Como no podía ser de otra manera, el partido estuvo muy igualado. No hubo una ventaja superior a los cuatro puntos en los dos primeros cuartos. Gilgeous-Alexander dio un recital de cómo ser efectivo en el uno contra uno desde la media distancia al tiempo que Doncic tiraba del carro mientras protestaba al equipo arbitral por sus decisiones, algo que a la postre le costó la descalificación a falta de seis minutos para el final. Una baja que acabó con toda esperanza eslovena de resurrección milagrosa.

Doncic no fue suficiente para parar a Shai Gilgeous-Alexander y compañía, cuyo favoritismo no para de aumentar para, como mínimo, estar en la final. Antes, claro, en sus primeras semifinales, está la Serbia de Nikola Jovic.

Alemania, 81 - Letonia, 79

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Alemania acabó este jueves con el grandísimo papel de la selección letona en el Mundial de baloncesto con una sufrida y trabajada victoria (81-79) que se cuajó en el último cuarto y con la que selló su pase a semifinales, en las que se medirá a Estados Unidos.

Ya está definida la primera semifinal del Mundial. Alemania está de vuelta a esa ronda 21 años después de la última vez, aquella contra Argentina en Estados Unidos 2002. En esta ocasión llegará invicta (5 victorias) al reto mayor de acabar con el favoritismo norteamericano, que después de perder ante Lituania arrasó a Italia y alcanzó el partido previo a la gran final. Eso sí, para lograrlo, Alemania sufrió ante Letonia mucho más que en sus anteriores partidos, en los que su dominio fue abrumador.

?? Germany end Latvia's terrific World Cup run and advance to the Semi-Finals for the first time since 2002!#FIBAWC x #WinForDeutschland ???? pic.twitter.com/3rwM6CaTDt — FIBA Basketball World Cup 2023 ?? (@FIBAWC) September 6, 2023

Y es que Davis Bertans tuvo en sus manos el histórico pase a semifinales con un triple sobre la bocina que se topó con el aro. Un tiro que silenció por primera vez a la mayoría letona, que se encargó de dar color a la sede de Indonesia y que no falló en su traslado a Manila (Filipinas). Fue la primera participación de su país en un Mundial y alcanzaron los cuartos de final ante la Alemania de Dennis Schroder habiendo perdido la condición de sorpresa por el camino por sus sólidas actuaciones.

Porque a nadie le pudo pillar desprevenido el gran inicio letón en el Mall of Asia de Manila. Un torrente de juego y una precisión clínica desde la línea de tres con un juego exterior perfectamente engrasado. Pero es que ni aún sabiendo cómo juega esta Letonia parece haber remedio, al menos en los primeros compases. Así lo sufrió Alemania, como en su momento lo sufrieron España, Francia, Canadá o Brasil. El marcador marcaba 3-13 en el minuto cinco tras un parcial de 0-11.

In good times, and bad. ??



Dennis Schroder was showered with love despite his ice-cold performance. That's what teammates are about. ??



?? 4/26 FG | 0/8 3PM | 4 TO | -10 EFF#FIBAWC x #WinForAllpic.twitter.com/BMlYMcjPh9 — FIBA Basketball World Cup 2023 ?? (@FIBAWC) September 6, 2023

Pero Alemania, no se asustó, consciente de que tenía herramientas para frenar la hemorragia pese a que su estrella Schroder se pasó sin anotar todo el primer tiempo. Nadie consiguió aumentar el rédito, el marcador se mantuvo parejo al final del tercer cuarto (62-59) con Bertans sosteniendo desde la línea de tres. La igualdad máxima hacía prever un último cuarto de infarto.

Intentó evitarlo Alemania con un arranque espectacular en el que en menos de dos minutos rubricó un parcial de 8-0 clave (70-59). Pareció que era suficiente, pero Letonia volvió a demostrar que siempre fue algo más que una sorpresa. Recortó, apagó el ataque alemán con un parcial de 0-8 y con dos canastas espectaculares de Zagars (24 puntos) redujo la distancia a dos puntos (81-79). Schroder falló y la última posesión fue para Letonia. Bertans, el más acertado desde el arco, se jugó el triple del partido sin éxito.

DAVIS BERTANS FOR THE WIN... NOT GOOD, GERMANY MOVE ON TO THE SEMI-FINALS. ??#FIBAWCpic.twitter.com/mv46svGKYb — FIBA Basketball World Cup 2023 ?? (@FIBAWC) September 6, 2023

FICHA DEL PARTIDO

81. Alemania (13+23+26+19): Isaac Bonga (3), Andreas Obst (13), Dennis Schroder (9), Daniel Theis (9), Johannes Voigtmann (3) -equipo inicial- Justus Hollatz (0), Maodo Lo (6), Johannes Thiemann (10), Franz Wagner (16), Moritz Wagner (12) y Niels Giffey (-), David Kramer (-).

79. Letonia (16+18+25+20): Arturs Zagars (24), Davis Bertans (20), Rodions Kurucs (7), Rolands Smits (14), Andrejs Grazulis (8) -equipo inicial- Klavs Cavars (0), Arturs Kurucs (2), Aigars Skele (0), Anzejs Pasecniks (-), Kristers Zoriks (4), Arturs Strautins (0), Dairis Bertans (-).

Árbitros: Antonio Conde (España), Yohan Rosso (Francia) y Martin Vulic (Croacia).

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial de baloncesto 2023, disputado en el Mall of Asia Arena de Manila (Filipinas).