El CSKA hace oficial la salida de Sergio Rodríguez

El base español Sergio Rodríguez deja el CSKA de Moscú tras dos exitosas temporadas, anunció hoy oficialmente el club moscovita.

"¡Gracias, Chacho!", con ese titular el CSKA anunció en su página web la partida de común acuerdo de "la leyenda de baloncesto español".

El presidente del CSKA, Andréi Vatutin, destacó que Rodríguez desde el primer minuto demostró lo importante que era para él jugar con los colores del club moscovita.

"Al igual que durante toda su brillante carrera profesional, Rodríguez se entregó al trabajo con todo su corazón, al club, a sus compañeros y a la afición", agregó el directivo.

Vatutin subrayó que será muy difícil suplir a Rodríguez no solo en la cancha, sino también en la creación de una química especial en el equipo.

"Comprendemos que Chacho ha llegado a un momento en la vida en el que los intereses de la familia pasan al primer plano, y por eso el club ha ido al encuentro del jugador en la rescisión del contrato. Le deseamos sinceramente a Chacho éxitos y que disfrute del baloncesto en la próxima etapa de su carrera", añadió.

Por su parte, el entrenador del CSKA, el griego Dmitrios Itoudis, se manifestó orgulloso de haber trabajado con un "gran profesional y magnífico jugador" como Rodríguez.

"Después de dos temporadas extraordinarias, después de cumplir todos los objetivos, ha llegado el momento ideal para despedirse y continuar avanzando", citó a Rodríguez la página web del CSKA.

El base español agradeció a la directiva del club, al cuerpo técnico, a sus compañeros y la afición por el apoyo recibido durante su permanencia en la disciplina del CSKA.

Con los colores del club moscovita, Rodríguez disputó 124 partidos (60 de inicio), con un promedio de 11,4 punto por juego, ganó la Euroliga y dos veces la VTB United League, en la que participan equipos de seis países de Europa del Este.

Thank you, Chacho!



Due to mutual agreement the guard Sergio Rodriguez will leave our team.



With CSKA Rodriguez has become EuroLeague champion, 2-time VTB United League champion, 2018 VTB League Final Four MVP and 2019 VTB League All-Star Game MVP. pic.twitter.com/rd6twhNKtR