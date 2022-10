Willy Hernángomez se luce en el retorno de Zion Williamson tras año y medio de baja

Zion Williamson regresó este martes a las pistas tras 17 meses sin jugar en el primer partido de pretemporada de los New Orleans Pelicans, en el que el español Willy Hernangómez tuvo un papel destacado. Su equipo derrotó a domicilio a los Chicago Bulls (125-129).

Williamson no disputaba un partido desde el 4 de mayo de 2021 y, tras recuperarse de más de un año de lesiones, la estrella de los Pelicans jugó este martes 15 minutos en los que sumó 13 puntos (4 de 6 en tiros), 4 rebotes, una asistencia y un robo. Por su parte, Hernangómez salió desde el banquillo y consiguió 15 puntos (6 de 10 en tiros), 5 rebotes, 2 robos y 3 tapones.

