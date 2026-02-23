El BSR Amiab de Albacete, campeón de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas: "Cualquier récord se antoja pequeño"

Que sí, que si, que el Baskonia ganó la Copa del Rey de Básquet, que sí, pero...

No sé si Vds saben que somos una potencia en baloncesto en silla de ruedas. Que, por cierto, es uno de los deportes más populares en el programa paralímpico.

Comenzó como una manera de rehabilitar a los soldados estadounidenses durante la II Guerra Mundial y ahora se practica en más de 80 países del mundo. Las reglas son las mismas que en la modalidad de a pie. La cancha tiene las mismas medidas, las canastas a la misma altura...la única diferencia consiste en que los jugadores deben botar o pasar la pelota después de empujar la silla dos veces. Si tengo yo que coordinar todo esto, he perdido varios dientes.

Desde hace unas horas, ya tenemos también nuevo campeón de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas.

BSR Amiab de Albacete, ¡CAMPEONES!

El BSR Amiab de Albacete llevaba ocho finales en la Copa del Rey y una sola victoria, y de esas ocho finales, tres consecutivas. Y a la cuarta fue. Se consiguió frente a su eterno rival, el CD Ilunion de Madrid. Y esa final, podría ser perfectamente también la de la Copa de Europa, porque estamos hablando de dos equipazos que son ya un clásico en las competiciones continentales.

Pero, lo más importante, es el marcador diario. Amiab tiene 28 centros de trabajo en España. 1.800 personas han conseguido empleo y el 80% tiene alguna discapacidad. Y en esa competición, que es diaria, cualquier récord se antoja pequeño.