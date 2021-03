El mercado de traspasos de la NBA se cierra este jueves a las 20:00 hora española y todavía hay varios movimientos por decidir. La 'bomba' que se ha conocido en las últimas horas ha sido el traspaso de Nikola Vucevic a Chicago Bulls a cambio de que Otto Porter y Wendell Carter Jr vayan a Orlando, además de dos selecciones de primera ronda en el próximo Draft. Una noticia adelantada por Adrian Wojnarowski que ha provocado un aluvión de comentarios en las redes sociales.

Orlando también se ha deshecho de Evan Fournier. El base se marcha a Boston a cambio de dos segundas rondas del Draft. Por su parte, otra de las 'bombas' del mercado ha sido el traspaso de Aaron Gordon desde Orlando hasta Denver.

