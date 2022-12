Stephen Curry y Klay Thompson evitan la venganza de los Celtics

Golden State Warriors, 123 - Boston Celtics, 107

Klay Thompson (34 puntos) y Stephen Curry (32 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) se dieron la mano para tumbar a unos Boston Celtics que llegaban lanzados (8 victorias en 10 encuentros), pero que volvieron a sucumbir en San Francisco después de hacerlo en las pasadas finales de la NBA.

?? SPLASH BROS ??



Steph & Klay each dropped 30+ points to lead the @warriors to the win in a rematch of last szn's NBA Finals! #DubNation@StephenCurry30: 32 PTS, 6 REB, 7 AST, 6 3PM@KlayThompson: 34 PTS, 5 REB, 2 STL, 4 3PM pic.twitter.com/MJKys1yM53 — NBA (@NBA) December 11, 2022

Jaylen Brown (31 puntos y 9 rebotes) fue el mejor de Boston en una noche complicada de Jayson Tatum (18 puntos con 6 de 21 en tiros y 7 rebotes). Pese a la derrota los Celtics siguen teniendo la mejor marca de la competición con 21-6.

Indiana Pacers, 133 - Brooklyn Nets, 136

Sin Kevin Durant, Kyrie Irving y Ben Simmons por descanso, los Brooklyn Nets, con 33 puntos de Cam Thomas, se llevaron una valiosa y muy meritoria victoria de Indiana en un duelo directo para reforzar su cuarto puesto en el Este. Tyrese Haliburton (35 puntos y 9 asistencias) fue el mejor de unos Pacers que pelearon hasta el final pero en los que Andrew Nembhard falló un triple en los últimos segundos para haber forzado la prórroga.

?? @24_camthomas took over in Q4, going off 21 of his career-high 33 PTS to lift the @BrooklynNets to the comeback win! #NetsWorldpic.twitter.com/gNC8NQL3Ga — NBA (@NBA) December 11, 2022

Denver Nuggets, 115 - Utah Jazz, 110

Con el triple-doble número 80 de su carrera (31 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias), Nikola Jokic fue el capitán general de los Denver Nuggets, en los que también lució con 30 puntos Jamal Murray, en su ajustada y luchada victoria ante los Utah Jazz. Nickeil Alexander-Walker (27 puntos) encabezó a unos Jazz muy dignos pese a sus múltiples ausencias (Lauri Markkanen, Jordan Clarkson, Collin Sexton, Mike Conley...).

?? 31 PTS | 12 REB | 14 AST | 4 BLK



Nikola Jokic became put on a masterful performance in the @nuggets W, becoming just the 6th player in NBA History with at least 80 triple-doubles! #MileHighBasketballpic.twitter.com/AFfc1ayak6 — NBA (@NBA) December 11, 2022

Chicago Bulls, 144 - Dallas Mavericks, 115

Sin Luka Doncic por descanso, los Dallas Mavericks salieron vapuleados de su visita a Chicago ante unos Bulls liderados por DeMar DeRozan (28 puntos y 9 rebotes) y que se lucieron con un 63,5 % en tiros de campo y un 55,9 % desde el perímetro (19 de 34 en triples). Spencer Dinwiddie destacó con 27 puntos y 8 asistencias en estos irregulares Mavericks.

Portland Trail Blazers, 124 - Minnesota Timberwolves, 118

Damian Lillard (36 puntos y 8 asistencias) y Anfernee Simons (31 puntos) fueron demasiada dinamita para unos Minnesota Timberwolves sorprendentemente tristes en la lucha por el rebote (28 por 45). Anthony Edwards (26 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) marcó el paso de los Wolves.

?? Damian Lillard & Anfernee Simons poured on the buckets, finishing with 67 points combined in the @trailblazers W! #RipCity@Dame_Lillard: 36 PTS, 8 AST, 2 STL@AnferneeSimons: 31 PTS, 5 3PM pic.twitter.com/FYZvYzFuxS — NBA (@NBA) December 11, 2022

Cleveland Cavaliers, 110 - Oklahoma City Thunder, 102

Con algunos apuros al final, los Cleveland Cavaliers doblegaron a los Oklahoma City Thunder con 22 puntos de Caris LeVert y 21 por cabeza de Jarrett Allen y Evan Mobley. Shai Gilgeous-Alexander, con 23 puntos, fue una noche más el referente de los Thunder.

Washington Wizards, 107 - Los Ángeles Clippers, 114

Un triple de Nico Batum a falta de 24 segundos fue fundamental en la victoria de Los Ángeles Clippers de un gran Paul George (36 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) y en los que John Wall (13 puntos) vivió una noche especial reencontrándose con el equipo en el que se convirtió en una estrella.

?? 36 PTS | 7 REB | 6 AST | 3 STL | 2 BLK @Yg_Trece filled up the stat sheet as he led the @LAClippers to victory! #ClipperNationpic.twitter.com/klZfdSJMMz — NBA (@NBA) December 11, 2022

En unos Wizards a la deriva con seis derrotas consecutivas, Kristaps Porzingis fue el máximo anotador (35 puntos y 15 rebotes) pero en la última jugada se equivocó con un triple muy precipitado y forzado cuando todavía quedaban 18 segundos en el reloj.

Miami Heat, 111 - San Antonio Spurs, 115

Los Miami Heat continúan dando bandazos y esta vez cayeron ante unos San Antonio Spurs que, después de encadenar una espantosa racha de once derrotas seguidas, ahora han sumado dos victorias consecutivas. Keldon Johnson (21 puntos y 6 rebotes) comandó el juego coral de los Spurs (seis jugadores por encima de los 10 puntos) y en los Heat no sirvieron de nada los 30 puntos con 11 de 16 en tiros de Jimmy Butler.