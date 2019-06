¿Qué ocurre a partir de esta noche en la NBA?

La temporada ha concluido en la NBA pero las noticias no paran. Esta noche se abre el mercado de agentes libres a las 12 de la noche con numerosas estrellas como protagonistas y se cerrará el próximo sábado 6 de julio a las 18 horas, cuando se podrán hacer oficiales los contratos.

Aún se desconoce dónde terminarán jugadores de la talla de Kevin Durant, Klay Thompson, Kirie Irving, Kemba Walker o Kawhi Leonard. También se encuentran en la agencia libre, los españoles Ricky Rubio, Pau Gasol, José Manuel Calderón o Mirotic.

En 'Tiempo de Juego', Rubén Parra ha explicado que en este proceso “se permite a los equipos contactar con las estrellas para poder ficharles. Será el mercado de agentes libres que más dinero moverá en la historia de la NBA”.

Kevin Durant, anunciará esta noche en la cuenta de Instagram The Board Room su futuro. Puede que New York sea la ciudad elegida por la actual estrella de los Warriors. Aún nos queda por conocer si será a los Nets o a los Knicks. También puede que los Warriors no dejen que su estrella se vaya y ofrezcan el máximo por el jugador que se lesionó su tendón de Aquiles en la reciente final de la NBA ante los Raptors.

Source: Kevin Durant will announce his free agent decision tonight on his company owned sports business network: https://t.co/ovJCDTOEMz — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 de junio de 2019

Klay Thompson, apunta a que renovará con Golden State Warriors por 190 millones de dólares en cinco temporadas.

Damian Lillard también es otra de las estrellas que puede revolucionar el mercado con el contrato que prepara para él su actual equipo, los Trail Blazzers de Portland. Le ofrecerán el máximo, 190 millones de dólares por cuatro temporadas. Cobrará 47,5 millones por temporada.

“Se van a batir todos los récords en esta agencia libre. Se van rondar los mil millones de dólares en contratos es cuestión de dos días”, ha destacado Rubén Parra.