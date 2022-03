Popovich hace historia en la NBA; Doncic sigue a un nivel estelar; Si juega Harden, los 76ers siempre ganan

San Antonio Spurs, 117 - Los Ángeles Lakers, 110

Sin LeBron James, que tras su histórico partido de 56 puntos del sábado hoy no jugó por molestias en la rodilla, Los Angeles Lakers cayeron ante unos San Antonio Spurs muy acertados (54,8 % de acierto en tiro) y liderados por Dejounte Murray (26 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias).

"Carmelo putting on a show!"



Melo knocks down the jumper after a smooth behind-the-back dribble



Melo knocks down the jumper after a smooth behind-the-back dribble

Talen Horton-Tucker (18 puntos) fue el máximo anotador de los Lakers, aunque el protagonista del partido fue Popovich, que tras igualar hoy a Don Nelson tendrá el miércoles su primera oportunidad, frente a los Toronto Raptors, para convertirse en el técnico con mayor número de triunfos de la historia.

Con este triunfo, Popovich alcanzó las 1.335 victorias y este miércoles, en el encuentro frente a los Toronto Raptors, tendrá la primera ocasión de superar a Nelson para quedarse con el récord en solitario. Nelson es un enorme referente de los banquillos de la NBA y en su carrera pasó por muchos equipos. Así, Nelson entrenó a los Milwaukee Bucks (1976-1987), los Golden State Warriors (1988-1995 y 2006-2010), los New York Knicks (1995-1996) y los Dallas Mavericks (1997-2005).

Congrats to @spurs Coach Gregg Popovich on tying Don Nelson for the most wins as a Head Coach in NBA History.



He's one win away from being alone at the top as the winningest coach of all-time.

En cambio, Popovich es sinónimo de éxito, constancia y fidelidad con los Spurs, a los que ha dirigido de manera ininterrumpida desde la temporada 1996-1997. Popovich cambió por completo el ADN de la franquicia y llevó a los Spurs a ganar cinco anillos (1999, 2003, 2005, 2007 y 2014). La extraordinaria carrera en la NBA de Popovich está sobre todo ligada a una leyenda del baloncesto como Tim Duncan y también a otros jugadores excepcionales como David Robinson, Tony Parker o Manu Ginóbili.

Dallas Mavericks, 111 - Utah Jazz, 103

Luka Doncic y el Rudy Gobert se buscaron -y se encontraron- durante toda la noche con varios cruces y choques entre ambos, pero al final fue el base de los Mavericks el que se anotó el triunfo con una gran actuación de 35 puntos, 16 rebotes, 7 asistencias, 3 robos y un tapón. La quinta victoria consecutiva de los Mavericks llegó frente ante unos Jazz liderados por Bojan Bogdanovic (21 puntos) en lo que podría ser un aperitivo de una hipotética primera ronda de los playoffs (los de Utah son cuartos ahora en el Oeste y los de Dallas son quintos). El español Juancho Hernangómez no tuvo hueco en la rotación de los Jazz.

Luka picks off the pass and finds Dorian Finney-Smith for the lob on the break



35 PTS for Luka

Philadelphia 76ers, 121 - Chicago Bulls, 106

Los cinco partidos que ha jugado James Harden con los Philadelphia 76ers han sido todo victorias para los Sixers, aunque esta tarde el máximo artífice del triunfo sobre los Chicago Bulls fue Joel Embiid con 43 puntos y 14 rebotes.

Sin los lesionados Nikola Vucevic, Alex Caruso y Lonzo Ball, los Bulls sumaron su quinta derrota consecutiva pese al buen partido de Zach LaVine (26 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias) y DeMar DeRozan (23 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias).

Denver Nuggets, 131 - Golden State Warriors, 124

Nikola Jokic firmó un triple-doble (32 puntos, 15 rebotes y 13 asistencias) contra los Golden State Warriors para que los Denver Nuggets, que atraviesan su mejor momento de la temporada, obtuvieran su novena victoria en los últimos diez encuentros. Por el contrario, los de Steve Kerr llevan cinco derrotas seguidas y solo dos victorias en sus últimos diez partidos, aunque a este encuentro casi renunciaron de antemano ya que Stephen Curry, Klay Thompson y Andrew Wiggins no jugaron por descanso.

El mexicano-estadounidense Juan Toscano-Anderson disputó 22 minutos para los Warriors en los que aportó 8 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias mientras que el argentino Facundo Campazzo jugó 6 minutos en los Nuggets en los que sumó una asistencia y un robo.

Miami Heat, 123 - Houston Rockets, 106

Tyler Herro (31 puntos) lideró a unos Miami Heat que, tras un comienzo algo dubitativo (perdían de 13 puntos en el segundo cuarto), le dieron la vuelta al encuentro con solvencia ante unos Houston Rockets que son colistas en el Oeste. Kevin Porter Jr. (22 puntos) fue el mejor de los Rockets mientras que en los Heat, líderes del Este con tres victorias seguidas, destacó también Victor Oladipo, que anotó 11 puntos en su primer partido tras 11 meses fuera de las canchas por lesión.

Minnesota Timberwolves, 124 - Portland Trail Blazers, 81

El dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns celebró que este lunes fue elegido jugador de la semana en el Oeste con un doble-doble (27 puntos y 13 rebotes) y una nueva victoria de unos Minnesota Timberwolves totalmente lanzados y que han vencido en sus últimos cinco duelos. Brandon Williams (27 puntos y 8 rebotes) fue el mejor de unos Blazers que fueron aplastados por los Wolves y que hicieron el ridículo en cuanto a precisión de cara al aro (27,7 % en tiros de campo y 25 % en triples).

KAT soars in for the put-back slam!



KAT has a double-double (19 PTS, 10 REB) in just the first half

Sacramento Kings, 115 - New York Knicks, 131

Un Julius Randle sensacional (46 puntos y 10 rebotes) guió a los New York Knicks a su segunda victoria seguida a domicilio ante unos Sacramento Kings encabezados por De'Aaron Fox (23 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias). Los Kings llegaron a ganar por 23 puntos poco antes del descanso, pero en la segunda mitad se desinflaron hasta hundirse en una segunda mitad de claro dominio neoyorquino (52-83)

Detroit Pistons, 113 - Atlanta Hawks, 110

Sin prestar atención a su posición en el Este (penúltimos), los Detroit Pistons sumaron su tercera victoria consecutiva al vencer con mucho mérito y en la prórroga a unos Atlanta Hawks que no acaban de encontrar su ritmo. El novato Cade Cunningham (28 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias) lideró a los Pistons mientras que Bogdan Bogdanovic (22 puntos y 6 asistencias) brilló en los Hawks.

Jerami Grant turns and fades to put the @DetroitPistons up 6 late in OThttps://t.co/oz9UCQxdQapic.twitter.com/iKKQnhBmkw — NBA (@NBA) March 8, 2022