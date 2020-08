La NBA acuerda regresar este sábado para jugar los 'playoffs'

El director ejecutivo de la NBPA (Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto), Michele Roberts, y el comisionado de la NBA, Adam Silver, han acordado este viernes regresar a la actividad y comenzar a jugar los ‘playoffs’ de nuevo a partir de este sábado 29 de agosto.

“Ayer tuvimos una sincera y productiva conversación entre los jugadores de la NBA, los entrenadores y las directivas de los equipos para marcar los pasos y los esfuerzos colectivos para apoyar la justicia social y la igualdad racial.Todos los equipos han acordado volver a jugar este sábado 29 de agosto”, reza el comunicado.

Los ‘playoffs’ de la NBA se detuvieron a inicios de esta semana para apoyar a Jacob Blake. Tras el boicot de Milwaukee Bucks en su partido frente a los Orlando Magic como protesta contra el racismo y la brutalidad policial que de nuevo salpica Estados Unidos. Las protestas comenzaron en Estados Unidos después de que el domingo circulara en las redes sociales el vídeo en el que se ve como un ciudadano, de 29 años, el mencionado Jacob Blake, recibiese siete disparos a corta distancia por parte de un agente de Policía.

Joint NBA and NBPA statement: pic.twitter.com/EFp6fG9oZs — NBA (@NBA) August 28, 2020

El comisionado de la NBA, Adam Silver, quiso además publicar una carta destinada a todos los aficionados del baloncesto:

Estimados colegas, he tenido noticias de varios de ustedes directamente y comprendo el dolor, la ira y la frustración que muchos de nosotros estamos sintiendo en este momento. Estos son tiempos increíblemente desafiantes, especialmente para aquellos de ustedes en nuestros campus en Orlando y Bradenton que están lejos de sus familiares y amigos. En primer lugar, permítanme decirles que apoyo de todo corazón a los jugadores de la NBA y la WNBA y su compromiso de arrojar luz sobre temas importantes de justicia social. Si bien no camino en los mismos zapatos que los hombres y mujeres negros, puedo ver el trauma y el miedo que causa la violencia racial y cómo continúa el doloroso legado de desigualdad racial que persiste en nuestro país.

Ayer tuvimos una conversación sincera y productiva con jugadores, entrenadores y gobernadores de equipo de la NBA sobre los próximos pasos para promover nuestros esfuerzos y acciones colectivos en apoyo de la justicia social y la igualdad racial. La discusión se centró en cómo podemos colaborar mejor para abordar una amplia gama de temas, incluido el aumento del acceso al voto, la promoción del compromiso cívico y la defensa de la reforma policial y de la justicia penal. Estaremos finalizando los detalles iniciales y podremos compartir más detalles antes de una declaración al público programada para hoy.

Entiendo que algunos de ustedes sientan que la liga debería estar haciendo más. Te lo aseguro, y debes saber que estoy enfocado en asegurar que nosotros, como liga, estemos efectuando un cambio real tanto dentro de nuestra organización como en las comunidades de todo el país. A través de los esfuerzos de nuestro Grupo de Trabajo interno de Justicia Social y los compromisos que asumimos, incluida la formación de la primera Fundación de la NBA para crear un mayor empoderamiento económico en la comunidad negra, estamos dedicados a impulsar el cambio sostenible que hace mucho tiempo.

La WNBA también regresa tras dos días de aplazamientos

La competición de la liga de baloncesto femenino de la WNBA se reanuda este viernes después de dos días de aplazamientos de los partidos, de acuerdo a la información ofrecida por la liga. El anuncio fue hecho a través de un tuit de la WNBA en el que se incluye la foto de las jugadoras arrodillas en el campo.

Games resume tonight. The fight for justice and equality never stops. pic.twitter.com/OQVrkEIiJR — WNBA (@WNBA) August 28, 2020

La vuelta significa que no se perderá ningún partido de los aplazados que serán reprogramados para los próximos días mientras que en la jornada de este viernes se disputaran los de Minnesota-Atlanta, Los Angeles-Connecticut y Washington-Phoenix.

Los partidos de la WNBA habían sido pospuestos los dos días anteriores como parte de las protestas entre los equipos deportivos profesionales en respuesta al tiroteo policial de Jacob Blake, un hombre negro, en Kenosha, Wisconsin, el domingo. La WNBA ha hecho de la justicia social la plataforma principal para su temporada 2020, con jugadoras que llevan el nombre de Breonna Taylor en la parte posterior de sus camisetas.

Taylor, una mujer negra que murió en una redada de la policía de Louisville mientras se encontraba en su casa sin recibir ningún aviso, y otras mujeres que han resultado muertas o heridas en acciones policiales, han sido el foco de la WNBA y la campaña "Say Her Name", que busca crear conciencia.