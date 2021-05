PORTLAND, 106 - LAKERS, 101

El base Damian Lillard aportó 38 puntos, incluidos cinco triples, con siete asistencias y cuatro rebotes que lo dejaron al frente del ataque de los Portland Trail Blazers que ganaron por 106-101 a Los Angeles Lakers en la lucha por el sexto puesto de la Conferencia Oeste.

Junto a Lillard CJ McCollum aportó 21 puntos y el pívot bosnio Jusuf Nurkic logró un doble-doble de 10 puntos, 15 rebotes y cinco asistencias que lo dejaron líder en el juego interior de los Trail Blazers.

Otro jugador clave en la victoria de los Trail Blazers fue el pívot turco Enes Kanter, que como reserva logró un doble-doble de 10 puntos y 10 rebotes que fueron decisivos.

El triunfo, segundo consecutivo de los Trail Blazers les permitió colocarse con marca de 38-29 y ocupar el sexto puesto de la Conferencia Oeste.

Mientras que los Lakers, que siguieron sin el alero estrella LeBron James, el pívot Anthony Davis respondió con su mejor partido desde que regresó de la lesión, pero su doble-doble de 36 puntos, 12 rebotes y cinco asistencias, no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota, la segunda consecutiva, y la octava en los últimos 10 partidos disputados por los actuales campeones de liga.

Los Lakers (37-30) bajan al séptimo puesto de la Conferencia Oeste y de mantenerse en esa posición les tocaría disputar el torneo de play-in para poder entrar al cuadro de los playoffs, mientras que el pívot español Marc Gasol jugó 23 minutos como reserva y logró seis puntos.

El jugador de Sant Boi anotó 2 de 4 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, y no fue a la línea de personal.

Gasol capturó cuatro rebotes -tres defensivos-, dio una asistencia, recuperó dos balones, puso un tapón y cometió dos faltas personales, sin que al final tampoco pudiese evitar la derrota de los actuales campeones de liga.

MIAMI, 121 - MINNESOTA, 112

Los Miami Heat consiguieron en la noche del viernes una importante victoria por 121-112 ante los Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio y Juancho Hernangómez, lo que les permite mantenerse de momento entre los seis primeros de la Conferencia Este que les permitirá jugar la primera ronda de los playoff.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El partido fue frustrante para los Wolves que acumularon cinco técnicas, dos de ellas para el base D'Angelo Russell, lo que provocó su expulsión del partido. Las otras técnicas fueron para el entrenador, Chris Finch, el base español Ricky Rubio y el pívot Karl-Anthony Towns (KAT).

La técnica de Rubio es la primera que el de El Masnou recibe esta temporada y la undécima de su carrera en la NBA. Tras el partido, Rubio explicó que simplemente señaló a un árbitro que había otorgado a un jugador de los Heat "la misma falta que no me pitaste. Eso es todo lo que dije".

Rubio añadió que tras recibir la técnica le señaló al árbitro que "llevo 10 años en la liga y me he ganado el respeto. Al menos dame un aviso (antes de pitarme la técnica). Aunque entiendo que el momento no era el adecuado. Supongo que pagué el precio".

Rubio, que volvió a la titularidad, tuvo otra buena noche, con 16 puntos, 3 rebotes, 9 asistencias y 2 robos de balón. El otro español de los Wolves, Juancho Hernangómez, que en los últimos partidos había tenido una actuación destacada, estuvo el viernes más flojo, con 8 puntos y 5 rebotes.

SIXERS, 109 - PELICANS, 107

El pívot camerunés Joel Embiid mantuvo su mejor nivel de juego y entre gritos de ¡MVP!, ¡MVP! aportó un doble-doble de 37 puntos, 13 rebotes y tres asistencias, que ayudaron a los Philadelphia Sixers a ganar por 109-107 a los New Orleans Pelicans y alcanzar el séptimo triunfo consecutivo.

La victoria permite a los Sixers (46-21) estar cada vez más cerca del título de la División Atlántico y con la mejor marca de la Conferencia Este al tener tres juegos de ventaja sobre los Brooklyn Nets, segundos, cuando quedan apenas cinco partidos de la temporada regular.

UTAH, 110 - CLEVELAND, 90

El base esloveno Luka Doncic mantuvo su inspiración encestadora al conseguir 24 puntos con ocho rebotes, en apenas 23 minutos, y los Dallas Mavericks se impusieron por 110-90 a los Cleveland Cavaliers, que los mantuvo quintos en la Conferencia Oeste.

Con siete puntos en los primeros cuatro minutos, Doncic, de 22 años, se convirtió en el cuarto jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar los 5.000 puntos.

Los aleros LeBron James, Kevin Durant y Carmelo Anthony tenían 21 cada uno cuando alcanzaron el hito.

UTAH, 127 - DENVER, 120

El alero croata Bojan Bogdanovic anotó 48 puntos, el máximo de su carrera, que lo dejaron como el líder indiscutible del ataque del Utah Jazz que derrotaron 127-120 a los Denver Nuggets, en el duelo por el liderato de la División Nordeste, la Conferencia Oeste y de la liga.

Bogdanovic acertó 16 de 23 tiros de campo, haciendo ocho triples, la mejor marca como profesional, además de capturar ocho rebotes, que lo convirtieron en la clave de la cuarta victoria consecutiva del Jazz (49-18).

SUNS, 128 - KNICKS, 105

El pívot bahameño Deandre Ayton logró 26 puntos, el base Chris Paul aportó un doble-doble de 17 tantos con 11 asistencias y los Phoenix Suns se mantuvieron en la búsqueda del récord más alto de la NBA tras derrotar 128-105 a los New York Knicks.

Los Suns sorprendieron a los Knicks al tomar una ventaja de 90-88 en el último cuarto después de anotar cuatro puntos en menos de un segundo.

Era la primera ventaja de los Suns desde el primer cuarto y nunca la abandonarían, anotando 38 puntos en el cuarto y acertando 8 de 12 triples.

El pívot español Willy Hernangómez volvió salir de titular con los Pelicans e hizo una gran labor de equipo al rozar un doble-doble de 11 puntos y nueve rebotes, incluidos cinco defensivos.

Hernangómez anotó 5 de 10 tiros de campo y 1 de 2 desde la línea de personal, repartió cinco asistencias, recuperó dos balones, perdió uno y cometió tres faltas personales en los 24 minutos que disputó.

RESTO DE MARCADORES

Bucks, 141 - Rockets, 133

Bulls, 121 - Boston, 99

Charlotte, 122 - Orlando, 112

Sacramento, 104 - Spurs, 113