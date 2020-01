El mundo del deporte despide a la 'Mamba Negra'

La muerte de Kobe Bryant tras sufrir un accidente de helicóptero ha conmocionado al mundo. La ausencia del exjugador de los Lakers ha dejado un vacío especialmente en el mundo del deporte. Las reacciones tras su muerte se han ido sucediendo con el paso de los minutos y la información sobre la tragedia se ha ido ampliando. Compañeros suyos, deportistas e incluso políticos han lamentado su pérdida.

No me lo puedo creer! No sé que decir! He llorado cuando lo he visto! Increible! Duele mucho! Es un día muy triste! DEP @kobebryant #gracias por lo que has dado al baloncesto! pic.twitter.com/BHhpfbs41i

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV