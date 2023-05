Ja Morant vuelve a aparecer en un directo de Instagram con una pistola en la mano

La estrella de los Memphis Grizzlies no aprende. Ja Morant, uno de los jugadores más espectaculares y talentosos de la NBA, vuelve a estar en el foco de la polémica después de que este fin de semana apareciera de nuevo en un directo de Instagram con un arma en sus manos. El base se encontraba en un vehículo con unos amigos mientras uno de ellos retransmitía la escena con su teléfono móvil.

En un momento de la misma desenfundaba una pistola que rápidamente guardaba. Pese a que el vídeo fue rápidamente borrado de las redes sociales, ha corrido como la polvora y ha vuelto a poner de manifiesto los problemas de conducta de uno de los mejores jugadores de la competición.

Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen holding a gun on an IG Live yesterday.pic.twitter.com/bqvwbwgd9m