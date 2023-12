Ja Morant hace sonreír a Memphis con su regreso; Curry recupera su mejor versión

New Orleans Pelicans, 113 - Memphis Grizzlies, 115

Ja Morant regresó tras 25 partidos de suspensión por aparecer con un arma en un video publicado en redes sociales, con canasta decisiva sobre la bocina en el triunfo de los Grizzlies en el campo de los Pelicans. La estrella de Memphis firmó 34 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias y dirigió una épica remontada de su equipo, que perdía por 24 puntos en el segundo período.

JA MORANT CAPS THE @memgrizz 24-POINT COMEBACK WITH THE #TISSOTBUZZERBEATER!



34 points for Ja in the thrilling W.#TimeDefinesGreatnesspic.twitter.com/qa3tEPQwry — NBA (@NBA) December 20, 2023

Sus 34 puntos establecen un nuevo récord en la NBA para un jugador en su regreso tras una ausencia de 25 o más partidos. Titular en el quinteto de Taylor Jenkins, Morant metió 27 de sus 34 puntos en la segunda mitad y trece de ellos en un monumental cuarto período, en el que llevó al límite a la defensa de los Pelicans con su agilidad, rapidez y sus jugadas acrobáticas. Sin él, la franquicia lucía un penoso récord de 6-19 y era penúltima en una Conferencia Oeste en la que las dos temporadas anteriores había sido segunda.

Morant amargó la gran noche de Brandon Ingram, quien anotó 34 puntos con 4 rebotes y 6 asistencias. Santi Aldama disputó 16 minutos en los Grizzlies en los que logró 8 puntos, 3 rebotes, 1 robo y 1 tapón.

Golden State Warriors, 132 - Boston Celtics, 126

Dos días después de interrumpir su racha de 268 partidos de temporada regular consecutivos anotando al menos un triple, Steph Curry le dio a los Golden State Warriors un gran triunfo en la prórroga contra los Celtics y lo rubricó con un gran tiro de tres reeditando la celebración dedicada a este mismo rival en las Finales NBA de 2022.

After tonight's game-sealing triple... the best of Steph Curry's "Night Night" celly from over the years! pic.twitter.com/6eb7gCttEa — NBA (@NBA) December 20, 2023

Curry acabó su partido con 33 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias y 6 de 11 en triples, para completar una vibrante remontada de 17 puntos de los Warriors contra los Celtics, los líderes del Este de la NBA. Para Boston, Derrick White fue el líder anotador, con 30 puntos, mientras que Jaylen Brown metió 28. Jayson Tatum, que convivió con unos problemas de tobillo, no pasó de los 15 puntos.

Milwaukee Bucks, 132 - San Antonio Spurs, 119

Damian Lillard se convirtió en el jugador número 51 en la historia de la NBA capaz de superar los 20.000 puntos en su carrera, al firmar 40 puntos y siete triples en la victoria de los Bucks contra los Spurs, en los que el francés Victor Wembanyama estuvo ausente por molestias en un pie.

Dame tonight...



?? First 40-point game with Milwaukee

?? 14-22 FGM, 7-12 3PM

?? Reaches 20,000 career points



Bucks get the home win! pic.twitter.com/1e0xW4v92W — NBA (@NBA) December 20, 2023

El griego Giannis Antetokounmpo no pasó de los 11 puntos, pero completó un triple doble con 14 rebotes y hasta 16 asistencias. Los Bucks, en los que Bobby Portis aportó 23 puntos y 10 rebotes saliendo del banquillo, son segundos en el Este, con un balance de 20-7. Los Spurs son colistas en el Oeste (4-22).

Portland Trail Blazers, 109 - Phoenix Suns, 104

Deandre Ayton, ex de los Suns, firmó un doble doble de 16 puntos y 15 rebotes, Anfernee Simons metió 23 puntos y Jerami Grant aportó 22 y los Blazers cortaron su racha de siete derrotas consecutivas y tumbaron a los Phoenix Suns. Kevin Durant anotó 40 puntos y Devin Booker aportó 26, pero los Suns pagaron un tercer período en el que fueron superados 38-20. Los Suns han perdido tres de sus últimos cuatro partidos y han bajado a la décima posición del Oeste.