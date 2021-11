Miami demuestra en Dallas su poderío; Utah no frena; otro día horrible para Cunningham

Phoenix Suns, 112 - New Orleans Pelicans, 100

Mikal Bridges logró 22 puntos como mejor encestador de los Suns de Phoenix, que superaron por 112-100 a los Pelicans de Nueva Orleans. El pívot JaVale McGee y el escolta Devin Booker consiguieron 18 puntos cada uno en el ataque de Phoenix.

Por su parte, Chris Paul aportó un doble-doble de 18 tantos y 14 asistencias para los Suns (3-3). Paul ahora es tercero en la historia de la NBA con 10.346 asistencias en su carrera, pasando tanto a Mark Jackson como a Steve Nash. Jason Kidd, actual entrenador de los Dallas Mavericks, es el segundo con 12.091 asistencias, mientras que John Stockton es el número uno con 15.806.

Por los Pelicans (1-7) el líder anotador fue el pívot lituano Jonas Valanciunas, que logró un doble-doble de 23 tantos y 14 rebotes. El escolta Josh Hart logró 16 puntos y nueve rebotes y Devonte Graham obtuvo 12 tantos. Los Pelicans llegaron a tener hasta 20 puntos de ventaja en la primera mitad. El pívot español Willy Hernangómez no jugó por decisión de su entrenador Willier Green.

Utah Jazz, 119 - Sacramento Kings, 113

Donovan Mitchell dirigió el ataque con 36 puntos, el máximo de la temporada, y ocho rebotes que ayudaron a los Utah Jazz a ganar 119-113 a los Kings de Sacramento. Mike Conley logró 30 tantos, Bojan Bogdanovic aportó 20 puntos, mientras que Rudy Gobert obtuvo un doble-doble de 12 puntos y 20 rebotes para dejar a Utah con marca de 6-1 en lo que va de temporada.

Los Kings (3-4) tuvieron a Harrison Barnes como líder del ataque con 23 tantos, Buddy Hield anotó 19 tantos y Davion Mitchell, que salió del banquillo, aportó 18 puntos.

Dallas Mavericks, 110 - Miami Heat, 125

Tyler Herro encabezó el ataque de los Miami Heat que impusieron su juego de equipo ante el individualismo de la estrella de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, que al final no pudo evitar la derrota de la franquicia tejana por 110-125.



Herro, que aportó 25 puntos como reserva encabezó una lista de cuatro jugadores de los Heat que tuvieron 22 o más tantos. Jimmy Butler agregó 23 puntos, Kyle Lowry 22 y el pívot Bam Adebayo acabó con un doble-doble de 22 tantos y 13 rebotes para los Heat (6-1).

Luka Doncic anotó 33 puntos, el máximo de la temporada, para los Mavericks (4-3), que perdieron por primera vez en cuatro partidos en casa. Pero esta vez el exjugador del Real Madrid no tuvo protagonismo ni dentro de la pintura ni tampoco en la dirección del ataque al concluir los 36 minutos que estuvo en la pista con apenas tres rebotes y cinco asistencias. El base Jalen Brunson agregó 25 puntos.

Detroit Pistons, 89 - Milwaukee Bucks, 117

El pívot griego Giannis Antetokounmpo aportó 28 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes como líder de los Milwaukee Bucks que se impusieron a domicilio 89-117 a los Detroit Pistons y rompieron una racha de tres derrotas consecutivas. Los Bucks (4-4) tuvieron el apoyo dePat Connaughton y de Jordan Nwora, que anotaron 16 puntos cada uno.



El ala-pívot Jerami Grant lideró a los Pistons (1-6) con 21 puntos y el ala-pívot canadiense Trey Lyles fue el único otro jugador en alcanzar números de dos dígitos al llegar a los 13 tantos. El alero novato Cade Cunningham, la primera selección en sorteo universitario, se fue con 2 de 14 en su segundo partido de la NBA que disputa, incluyendo 0 de 9 de intentos de triples. Cunningham apenas tiene un 13,6% (3 de 22) hasta ahora y ha fallado los 14 intentos de triples.

Los Ángeles Lakers, 119 - Houston Rockets, 117

El Big Three formado por Anthony Davis, LeBron James y Russell Westbrook comienza a dar sus frutos como se vio en la victoria ante los Rockets en la que las tres estrellas llevaron a su equipo a la victoria ante los Rockets (119-117). LeBron firmó 30 puntos y 10 asistencias y Davis y Westbrook 27 tantos cada uno para los Lakers (5-3).

Los Rockets (1-6) tuvieron el liderazgo de Chris Wood que logró 26 puntos y 16 rebotes, Jalen Green se fue hasta los 24 puntos y Jae'sean Tate otros 20 puntos para un equipo que puso las cosas difíciles a los Lakers pese a ser muy inferior.